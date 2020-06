El TSXG obliga a la Xunta a entregar al diputado Antón Sánchez información sobre la fusión de las cajas

Unha enorme estafa.O 40% do aforro de galegos e galegas acabou en mans privadas a prezo de ganga.

O TSXG condena á @Xunta por ocultar información sobre as caixas.

E esixe que me entregue a documentación.

Eu esixo que a coñeza a cidadanía. https://t.co/4ohbWtIrEz