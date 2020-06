El PPdeG presenta un programa para gobernar «desde as 8 da mañá do 13 de xullo»

«desde as 8 da mañá do 13 de xullo»

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 23/06/2020 15:01 h

El PPdeG empieza a meter las primeras marchas de precampaña y tras la presentación de las candidaturas del domingo le ha dado protagonismo a un «programa de partido que é de Goberno», para el que Alberto Núñez Feijoo solicita una mayoría estable que le permita «non perder un minuto en repartos de poder e de sillóns e empezar a traballar desde as 8 da mañá do 13 de xullo». Es un mensaje muy similar al que repitió durante los mítines del 2016, en los que advirtió de los riesgos de poner a los mandos de Galicia a varios partidos que no van a aportar «certidumes» en un momento decisivo por la crisis sanitaria y sus consecuencias socioeconómicas. El líder popular aseguró bajo el sol en los jardines de un hotel compostelano que el documento que guiará su trabajo va más allá del 2024, pone los pilares «da Galicia do 2030» y es «realista, viable e auditable», en referencia a las iniciativas activadas durante once años al frente de la Xunta.

Feijoo advirtió que durante esa década larga Galicia ya superó «unida» una crisis global, lo que le animó a garantizar que la «continuidade» en el poder autonómico es un buen precedente para confiar en que la economía y el bienestar de los gallegos estarán plenamente recuperados en el 2022 de la mano del PPdeG. Lo quiere conseguir con una política «en positivo» que huya de los debates «cativos» e «ideolóxicos» para centrarse en los ciudadanos, a los que cada vez ve más cansados de la «confrontación gratuíta». En ese punto, lamentó que la oposición no haya sido capaz de reconocer en 11 años «nin un acerto do Goberno da Xunta, nin de casualidade», mientras que él, dijo, sí ha valorado durante sus tres mandatos las acciones positivas que han protagonizado alcaldes socialistas o nacionalistas. «É un fiel retrato» de su forma de entender la política, interpretó.

Un programa precrisis válido para los próximos años

Feijoo alabó el trabajo «en silencio» realizado por el responsable del programa, Pedro Puy. El portavoz parlamentario del PPdeG relató antes de ceder la palabra al líder que comenzó a desarrollar el mismo junto a su equipo de confianza a comienzos del 2020, antes de que estallar la crisis del coronavirus. Se trataba de un amplio documento «transversal» en el que se abordaban los retos de Galicia desde el punto de vista de la innovación, la calidad de vida, la sostenibilidad y la gobernanza, y ahora se ha añadido un epígrafe dedicado a la situación generada por el covid-19. A juicio de Puy, la filosofía del documento inicial «estaba ben enfocada» y muchas de las iniciativas son válidas para afrontar retos en la sanidad, la educación o la reactivación económica. A esas medidas anticipadas sumó retos y problemas para resolver en los próximos años en el ámbito de la energía, la industria, el rural o cuestiones concretas como el retroceso demográfico o los incendios «de nova xeración», sin olvidar a los mayores, la inclusión social y un uso «máis racional» de los recursos públicos.