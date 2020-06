Gonzalo Caballero demanda una «aposta clara» por el sector lácteo para evitar el cierre de granjas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago 22/06/2020 16:02 h

El secretario xeral del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, se desplazó este lunes a una explotación ganadera en el municipio coruñés de Mesía para desgranar sus propuestas de gobierno en materia de medio rural en el contexto de la precampaña de la autonómicas del 12 de julio. Y lo hizo comprometiendo «unha aposta clara polo sector lácteo e a gandeiría no noso país» con el fin de detener el cierre de explotaciones que se ha producido en la última década.

En una visita en la que estuvo acompañado por el alcalde de Mesía, Mariano Iglesias, el candidato de los socialistas gallegos a la Xunta explicó los puntos fuertes de su programa para el sector agroganadero, que consiste en impulsar medidas para «acadar uun produto de calidade e de referencia galega», capaz de hacerse con espacio en los mercados, así como la promoción de los de los productos que aportan más valor añadido.

Caballero anunció un paquete de medidas dirigidas, en primer lugar, a desarrollar el Banco de Terras, de tal forma que se evite «a sempre pendente cuestión de loitar contra os custes en función dos tamaños das explotacións», esgrimió. Defendió implantar en el ámbito rural una «discriminación positiva» desde el Gobierno gallego que facilite la movilidad de tierras agrarias disponibles y sin trabajar, con el fin de evitar las dificultades del «histórico minifundismo».

De igual modo, llamó a impulsar la cadea de producción del ciclo lácteo, así como las políticas de investigación e innovación tecnológica asociadas al sector primario. Finalmente, propuso «traballar co goberno de España e as diferentes institucións para conseguir que o prezo do leite en orixe deixe de estar á cola» a nivel estatal, y remarcó que los productores gallegos merecen percibir «os maiores fondos posibles que se pagan na comercialización».