Pontón insta a las mujeres que «encheron as rúas o 8M» a hacer posible «o cambio galego co BNG»

Ana Pontón pide «un cambio en femenino co BNG»

on dar un paso atrás ante os discursos machistas da extrema dereita

o cambio galego co BNG

encheron as rúas o 8M

La Voz de Galicia Redacción

La Voz 09/03/2020 17:56 h

La candidata del BNG a la presidencia de la Xunta valoró la «forza do feminismo galego» en la jornada del 8M, un «orgullo» que, según Ana Pontón, hace «irrenunciable conseguir unha sociedade de mulleres libres e iguais». La líder nacionalista dijo estar «convencencida» de que esa «rebeldía loita e dignidade» se expresará «alto e claro» en las urnas el próximo 5 de abril, cuando insta a las mujeres gallegas a hacer una apuesta «por un cambio galego» con un gobierno que «vai poñer no centro as políticas de igualdade e de defensa dos nosos dereitos» con el BNG.

Durante la presentación de la candidatura del BNG a las elecciones autonómicas por la provincia de A Coruña, Pontón reivindicó que no se dé «ningún paso atrás ante discursos machistas da extrema dereita coa que o Partido Popular goberna en Madrid ou Andalucía». La portavoz del Bloque lanzó así sus críticas hacia Alberto Núñez Feijoo, como miembro de un partido que «non dubidaría en aliarse» con Vox para formar gobierno en Galicia «se fose necesario».

En esta línea, sobre las advertencias desde el PP sobre la posibilidad de que el BNG llegue a la Xunta, Pontón admitió que tiene que darle la razón porque ese es su objetivo: «Liderar o cambio galego, abrir un tempo novo, facer historia e que, por primeira vez, unha muller nacionalista presida a Xunta». La candidata subrayó que tanto Feijoo como el PP «recoñecen a súa derrota ao poñer o foco nunha forza á alza», que se dispone a conseguir «un cambio galego co apoio desa maioría social que quere deixar atrás a Galicia en branco e negro para dar paso a unha Galiza con futuro».

Candidatos comprometidos con Galicia

Pontón intervino en la presentación de la candidatura del BNG en A Coruña, que encabeza, seguida de Xosé Luís Rivas, Mercedes Queixas, Rosa Pérez, Ramón Fernández, Daniel Fernández, Iria Carreia y Carlos Babio, a quien definió como «un home que planta cara ao neofascismo da familia Franco, exemplo de dignidade e a valentía».

Sobre la lista, Pontón afimó que el denominador común es su «compromiso coa Coruña e con Galicia», dispuestos a defender los intereses de la provincia «sen pedir permiso a ninguén, sen ataduras, nin mordazas, sen mirar a Madrid».

La candidata nacionalista añadió que se trata de una candidatura «de excelencia», «gañadora» y «un equipazo» de cara al 5 de abril.