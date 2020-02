En Marea no se presentará a las elecciones

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia redacción

la voz 21/02/2020 23:16 h

El consello das mareas mantuvo el viernes una reunión extraordinaria para decidir su futuro tras el anuncio de Luís Villares de no presentarse a las elecciones y dejar la política. En un encuentro presidido todavía por el magistrado en funciones, que mientras no se renueven los órganos sigue siendo su portavoz, el partido decidió no ir en coalición a la cita del 5A. En las últimas semanas, En Marea sondeó la posibilidad de concurrir en alianza con fuerzas de izquierdas minoritarias como el Partido Galeguista, una parte de Compromiso por Galicia y Equo, pero finalmente se descartó esa opción por las escasas posibilidades de alcanzar un buen resultado en las urnas.

Quedaba por decidir si el partido concurría igualmente a los comicios con otro candidato que no fuese Villares o si renunciaban a la carrera electoral, lo que en la práctica podría significar la carta de defunción de la formación, de ahí que la cuestión haya suscitado un largo debate entre los miembros del consello das mareas, que empezaron la reunión a media tarde y la alargaron hasta bien entrada la noche.

Finalmente, decidieron no presentarse a las elecciones autonómicas «para non contribuír a aumentar a fragmentación da esquerda en Galicia» después de que no se formase «unha coalición ampla de forzas progresistas e soberanistas galegas». Lo hicieron lamentando «a falta de responsabilidade da esquerda». A su entender, «os pactos de coalición que se coñeceron nas últimas horas recordan o vivido durante os últimos catro anos, preocupación polos postos, pero non polo país», en referencia a las alianzas de sus antiguos socios, a los que critica su «falta de responsabilidade».

Críticas a la izquierda

En Marea admite que no presentarse a los comicios es «unha decisión de risco» para su supervivencia, «posto que compromete a mesma finalidade da formación política». Pero sus dirigentes creen que Galicia necesita de «exercicios de responsabilidade» aunque sea en contra de los intereses de las formaciones políticas. Y lamentan la fotografía que ellos sacan de la actual situación política gallega: «Partidos de esquerdas negociando postos en listas, en lugar de negociar programas de goberno».

La decisión cierra una semana en la que Luís Villares anunció su marcha de la política «apenado e desencantado» en una despedida en la que también arremetió con contra la cúpula de los partidos que dicen trabajar «para a xente» cuando, según el magistrado en excedencia, en realidad anteponen los intereses partiditas a las necesidades de la ciudadanía. Admitió haberse sentido «un bicho raro» por no haber renunciado a sus ideales, y en su marcha aseguró que «pagámolo caro os que puxemos a ética por riba da política». «Non vin a perpetuarme no meu posto», argumentó.