Gonzalo Caballero reta a Feijoo a un cara a cara sin el resto de los candidatos

El líder gallego se siente «rotundamente» respaldado por la dirección del partido en Madrid

El presidente del PPdeG se siente «rotundamente» respaldado por la dirección de su partido en Madrid en la postura que mantiene ante la oferta de Ciudadanos de acudir a las autonómicas en una plataforma única. Alberto Núñez Feijoo insistió en que su partido sigue teniendo las puertas abiertas en Galicia a dirigentes y votantes, y espera que estos «confíen» en su proyecto para liderar cuatro años más la Xunta. El dirigente popular ve necesario seguir transmitiendo a los gallegos mensajes de «estabilidade, e non de improvisación», y marcado siempre por la «moderación». Feijoo pidió con poco éxito que las preguntas de los periodistas le permitiesen «falar de Galicia» -comparecía tras el Consello da Xunta- y no de un partido «interesado en conseguir notoriedade» con este debate. En todo caso, aseguró que hay miembros del partido en la comunidad que «opinan o mesmo que nós» y que la oferta seguía abierta pese a las diferencias que han tenido ambos partidos en municipios como Malpica o A Cañiza, en la que Cs no apoyó a alcaldables populares.

