Feijoo quiere evitar «improvisacións» con Cs e invita al PPdeG a sus dirigentes y militantes

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 13/02/2020 17:01 h

El presidente del PPdeG se siente «rotundamente» respaldado por la dirección de su partido en Madrid en la postura que mantiene ante la oferta de Ciudadanos de acudir a las autonómicas en una plataforma única. Alberto Núñez Feijoo insistió en que su partido sigue teniendo las puertas abiertas en Galicia a dirigentes y votantes, y espera que estos «confíen» en su proyecto para liderar cuatro años más la Xunta. El dirigente popular ve necesario seguir transmitiendo a los gallegos mensajes de «estabilidade, e non de improvisación», y marcado siempre por la «moderación». Feijoo pidió con poco éxito que las preguntas de los periodistas le permitiesen «falar de Galicia» -comparecía tras el Consello da Xunta- y no de un partido «interesado en conseguir notoriedade» con este debate. En todo caso, aseguró que hay miembros del partido en la comunidad que «opinan o mesmo que nós» y que la oferta seguía abierta pese a las diferencias que han tenido ambos partidos en municipios como Malpica o A Cañiza, en la que Cs no apoyó a alcaldables populares.

Las palabras de Feijoo mantienen la sintonía con las del vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, que recordó que su partido se presentará a las próximas elecciones en Galicia con sus siglas pero ha trasladado la disposición de su formación a dialogar con Ciudadanos. En Málaga, cuestionado por los periodistas, ha reiterado que «con lealtad» el PP ha abierto el diálogo y la negociación con la formación naranja «para que en aquellas comunidades autónomas donde el constitucionalismo esté en riesgo se refuerce el centro-derecha», citando el País Vasco y Cataluña. Así, ha reiterado que en Galicia han explicado «con claridad» que el centro-derecha «ya está representado en las siglas del PP». No obstante, el candidato y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, «está dispuesto a hablar para que aquellos dirigentes de Ciudadanos que quieran se sumen al PP». Su partido en Galicia, ha reiterado, «ya representa a todo el centroderecha y lo hace muy bien», recogió Europa Press. «Feijoó y la marca del PP en Galicia representa el centro-derecha y los intereses de todos los que estén a la derecha de la izquierda y del nacionalismo», ha sostenido Montesinos, quien ha indicado que el secretario general de su formación, Teodoro García Egea, está llevando todas las negociaciones con Ciudadanos «con el objetivo de llegar a un acuerdo que beneficie a todos».

Sobre este asunto también se pronunció la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha asegurado que tiene «confianza absoluta» en que PP y Cs puedan llegar a un acuerdo ante las elecciones gallegas y vascas del 5 de abril y las catalanas que se celebrarán más adelante. A su entender, hay que «elegir los mejores candidatos» y «buscar las mejores fórmulas» en cada territorio para ofrecer una alternativa a la izquierda y el nacionalismo. «Tengo confianza absoluta en que esa operación va a salir. Tiene que salir porque es buena para España», afirmó en una entrevista en Telecinco, al tiempo que admitía que ella no forma parte del equipo de negociación y que no podía ofrecer detalles de esas conversaciones.