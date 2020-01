La discriminación que une a Vigo y A Coruña: sin juzgado de guardia 24 horas

0

14/01/2020

No es una petición nueva, pero los magistrados coruñeses han decidido sacarla otra vez a la palestra. En la última reunión de la junta sectorial de jueces de Instrucción de A Coruña han reiterado la necesidad de que se implante en el partido judicial el servicio de guardias de 24 horas. Entienden que permitiría ofrecer a la ciudadanía un servicio «más ágil y eficaz».

La medida ya fue solicitada en mayo, y no solo por los funcionarios coruñeses. La junta sectorial de jueces de Instrucción de Vigo aprobó la misma petición. Aseguran que ambas áreas comparten una circunstancia: ser los únicos partidos judiciales de toda España con ocho juzgados de Instrucción o más que aún no tienen implantadas las guardias de 24 horas. «Faltaba también Córdoba, pero lo logró en el 2019», explica Elena Gamazo, delegada sindical de CSIF, que destaca que hace años que se reclama el cambio de sistema. De hecho, Vigo estuvo cerca de lograrlo en el año 2011 pero finalmente no logró el respaldo ni del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ni del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En esta ocasión, el TSXG sí ha emitido un informe favorable. La pelota está ahora en Madrid, donde el Ministerio de Justicia y el CGPJ deben dar el visto bueno a la implantación de las guardias de 24 horas en A Coruña y Vigo. «Permitiría ter sempre un xulgado de Instrución no que se atenda mañá, tarde e noite, o que tamén redundaría nunha xustiza máis cercana», apunta Pablo Valeiras del sindicato Alternativas na Xustiza-CUT.

Actualmente el sistema que opera es el de guardias semanales. Cada juzgado está en situación de guardia siete días seguidos, pero eso no supone que esté abierto todo el día. De hecho, trabaja en jornada partida de nueve a dos de la tarde y de cinco a ocho de lunes a sábado, y en domingos o festivos presta servicio de diez a dos. Eso sí, miembros del juzgado deberán estar disponibles y en situación de continua localización por si se produce alguna incidencia grave. «Aténdense casos extremos, un levantamento de cadáver, un asasinato... Pero, por exemplo, un caso de violencia de xénero, non podería ir directo ao xulgado fóra de horario, cunha garda de 24 horas si», detalla Valeiras. «Un juzgado de guardia 24 horas ahorraría, por ejemplo, que un detenido pasase una noche en el calabozo sin saber si es necesario, solo porque el juez no puede atender hasta la mañana siguiente», abunda Gamazo.

Ambos consideran que cambiar el modelo permitiría una organización del trabajo más eficiente, evitando que en una semana se acumulen asuntos especialmente importantes o voluminosos y permitiendo atender mejor los casos generados durante la guardia. En la nueva modalidad, cada jornada le correspondería estar de guardia a un juzgado distinto, permaneciendo activo 24 horas. Mejoraría también las condiciones del personal, al acabar con la disponibilidad continua durante siete días seguidos y la carga que supone sobre jueces y funcionarios de Justicia.

Eso sí, la implantación de las guardias de 24 horas tendría un coste, que el sindicato UGT cifra en alrededor de 1,6 millones de euros (de los que cerca de 300.000 deberían ser aportados por el Ministerio y el resto, por la Xunta), ya que las retribuciones a los trabajadores serían mayores que con el actual sistema de guardia semanal.