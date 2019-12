Instrucción de la DGT sobre patinetes: no aceras, no alcohol, no móvil, no auriculares

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia José Manuel Pan

Redacción / La Voz 04/12/2019 17:35 h

La Dirección General de Tráfioco ha lanzado una instrucción urgente referida al uso de patinetes eléctricos en la que establece los criterios a seguir por los usuarios, por los ayuntamientos y por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico, mientras el Gobierno no apruebe una normativa específica. Estas son algunas de las normas que establece la instrucción, que ya está vigente, que afectan directamente a los patinetes eléctricos, que están catalogados como VMP (vehículos de movilidad personal).

Ni aceras ni zonas peatonales

Esta es una medida en la que hay un consenso general, ya que tanto Tráfico como las asociaciones de víctimas y el resto de los operadores relacionados con la seguridad vial apuestan por reservar la acera en exclusiva para los peatones. La DGT deja a los ayuntamientos que regulen en sus ordenanzas municipales las zonas por las que podrán ir los patinetes eléctricos, probablemente carriles bici y áreas específicas. Mientras tanto, la instrucción no aclara el lugar por el que podrán circular a partir de ahora los VMP, aunque parece lógico que tengan que hacerlo por la calzada como una bicicleta y cumpliendo las normas de circulación. La multa por circular por la acera es de 200 euros.

No podrán superar los 25 km/h

Los patinetes eléctricos están catalogados como vehículos de una o dos ruedas, de una única plaza, y propulsados por un motor eléctrico que, por construcción y potencia, pueden alcanzar velocidades comprendidas entres 6 y 25 km/h. Los que alcancen velocidades inferiores a 6 km/h tendrán la consideración de juguetes.

Solamente una plaza

Los vehículos de movilidad personal deben estar construidos para una sola plaza. La normativa de esos vehículos solo permite el transporte de una una persona, por lo que el incumplimiento de esta norma es una infracción que está castigada con 100 euros de multa.

Ni carné de conducir ni seguro

La instrucción de la DGT establece que los VMP no necesitan ningún tipo de autorización administrativa para circular y que su conductor o condutora no necesita carné. Estos patinetes no necesitarán seguro obligatorio al no ser considerados como vehículos a motor. Esto no impide que cualquier usuario pueda contratar un seguro de responsabilidad civil si así lo considera.

No hay edad mínima

A pesar de las dudas que hubo inicialmente, Tráfico ha decidido no fijar una edad mínima para poder conducir un vehículo de movilidad personal. De todas formas, la instrucción recuerda que en el caso de las infracciones cometidas por menores de 18 años serán los padres o tutores los responsables de la infracción cometida por el menor.

Alcohol y drogas

Los usuarios de patinetes eléctricos están obligados, como cualquier otro conductor de vehículos, a realizar las pruebas de alcohol y de drogas cuando sean requeridos por un agente de Tráfico. La sanción es la misma que a cualquier conductor que dé positivo, de entre 500 y 1.000 euros en los positivos de alcohol, y de 1.000 euros cuando se detecte presencia de drogas en el organismo. La instrucción de la DGT advierte que en el caso de positivo en alcohol o drogas, el patinete debe ser inmovilizado.

Prohibido el uso del teléfono móvil

Al ser conductores de vehículos, quienes manejen un VMP tienen prohibido conducir usando el teléfono móvil o cualquier otro tipo de sistema de comunicación. Multa de 20 euros.

Auriculares prohibidos

Es frecuente ver a usuarios de patinetes escuchando música con cascos o auriculares. Tráfico recuerda que los conductores de VMP tienen prohibido utilizar ese tipo de dispositivos. Multa de 200 euros.

Conducción nocturna con luces

Conducir de noche un vehículo sin alumbrado o sin elementos o prendas reflectantes será considerado conducción negligente. En ese caso, la sanción es de 200 euros de multa.