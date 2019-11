Caballero enciende las luces: «Vigo tiene las mejores Navidades del mundo»

Desde una Porta do Sol abarrotada de gente y con el alcalde, Abel Caballero, preparado para pulsar el botón que iluminará diez millones de luces, te narramos todo en directo

Vigo enciende la Navidad Desde una Porta do Sol abarrotada de gente y con el alcalde, Abel Caballero, preparado para pulsar el botón que iluminará diez millones de luces, te narramos todo en directo televigo

La Voz de Galicia E. V. Pita

Vigo / La Voz 23/11/2019 22:58 h

«Vigo tiene las mejores Navidades del mundo», vitoreó ayer el alcalde Abel Caballero, al encender el árbol de 32 metros en la Porta do Sol de Vigo. La lluvia dio una tregua justo cuando se dio el pistoletazo de salida para las Navidades más top iluminadas con diez millones de bombillas de led. El regidor ofició de maestro de ceremonias y apretó, a las 20.40 horas, el botón del alumbrado de la ciudad tras hacer una cuenta atrás de diez a cero que arrancó los aplausos. «Viva Vigo», añadió el regidor, que se animó a dirigir con los brazos el villancico de John Lennon que sonaba.

Era la noche mágica del alcalde vigués y él mismo recibió de pie y les dio la mano, y chocó con ellos las palmas, a los primeros niños y mayores que entraron en el árbol para admirar el espectáculo digital de juegos visuales.

De fondo sonaron viejos éxitos en inglés como el Happy Christmas de Lennon y la banda sonora de Frozen II, la película de animación de Disney que Vigo y Madrid preestrenaron en exclusiva el pasado miércoles. Contaron con el muñeco Olaf para encender las luces de la calle Progreso. A la vez, lanzaron sobre el público una nevada de copos.

En unos minutos, miles de personas sacaron sus móviles para sacarse selfis y captar las luces de la noria gigante instalada en la Alameda, la bola Estrella de la Muerte (que congregó a fans de Star Wars) o la lámpara gigante sobre el cruce de la llamada milla de oro.

El alcalde dio las «boas noites» a Galicia y España y resaltó que Vigo tiene «capacidad» suficiente para celebrar sus Navidades top. También saludó a turistas de Canarias o Suiza que se habían acercado a ver las luces o les mandaban recuerdos.

Más de 30.000 personas atestaron el centro. Cientos de ellas siguieron la inauguración del alumbrado en varias pantallas gigantes instaladas en las calles del Príncipe, Urzaiz y Policarpo Sanz. Algunos viales quedaron colapsados y el público no podía avanzar porque estaba agolpado. Agentes de la Policía Local y voluntarios de Protección Civil se desplegaron por todo el perímetro para evitar avalanchas. En la calle del Príncipe, literalmente no se podía andar un metro.

Las luces del árbol, lo más esperado, decepcionaron a muchos jóvenes que estaban entre el público porque los colores iniciales eran muy básicos y les recordaron los del año pasado y, además, el espectáculo no iba acompañado de música. Pero Caballero hizo una nueva cuenta atrás y remontó: bailó éxitos navideños y las luces se combinaron de formas nunca vistas. No llovió a gusto de todos. Hubo quejas en algunos barrios, porque en Coia no se encendieron las luces y en Camelias, solo la mitad.