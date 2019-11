La repetición de las municipales en Burela deja todo como estaba

0

La Voz de Galicia

17/11/2019

Con un concejal aún en juego, 630 vecinos del concello lucense de Burela (9.566 habitantes) estaban llamados a repetir este domingo las elecciones municipales tras la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de anular la votación en una de las mesas del IES O Perdouro, al no haber sido validados seis votos nulos. Entre una y otra votación, con el gobierno en funciones, han transcurrido seis meses y al final todo ha quedado como estaba. El PSOE, partido que gobierna desde 2015, conserva la mayoría con seis ediles, por cuatro del PP y tres del BNG. Burela Sempre, quien recurrió y que se había quedado sin acta por un único voto, tampoco logra entrar en la corporación.

Lo curioso es que en la pugna por el último concejal en liza, el BNG y Burela Sempre volvieron a empatar. Si en mayo lo hicieron a 271 votos, en esta ocasión (tras la suma de los sufragios de la mesa de O Perdouro) lo ha sido a 270, de modo que el acta es para los nacionalistas por ser de los dos el partido más votado.

Este domingo se repitieron los comicios locales en 38 municipios de España. En 35 fue porque no se había presentado ninguna candidatura y en tres porque la Justicia había anulado el escrutinio en una mesa electoral. Entre estos últimos figuró Burela, el único de Galicia en donde el resultado de las municipales seguía pendiente.

Sobre las ocho de la tarde, el alcalde en funciones, el socialista Alfredo Llano, hacía sus cálculos. A esa hora habían votado 299 vecinos. En mayo lo acabaron haciendo 403 (un 68 % del censo). Llano prefería no especular sobre a quién beneficiaba este retroceso en la participación, para él, esperado. Al final, votaron 301 vecinos. 116 lo hicieron a favor del PSOE, 86 del PP, 63 del BNG, 30 de Burela Sempre, dos de Ciudadanos, uno de Vox y hubo tres votos nulos. El resultado estuvo ajustado hasta el último momento, pues el BNG tuvo tres votos menos que en mayo y Burela Sempre solo uno, el que le habría dado el acta de concejal.

El PSOE fue quien más notó la menor movilización: «O día non axudaba, pero con todo gañamos con folgura e mantemos con creces o resultado. Agora imos negociar un pacto de goberno co BNG, como viñamos facendo en maio antes do recurso, e intentaremos chegar a un acordo para dotar ó goberno de estabilidade e traballar en firme», manifestó Alfredo Llano.

El portavoz nacionalista, Mario Pillado, expresó su satisfacción por retener el tercer concejal y avanzó también su interés por seguir «canto antes a negociación co PSOE para traballar polos intereses da veciñanza».

En el otro extremo se situó Carlos Peinó, cabeza de lista de Burela Sempre: «Foi unha magoa. Contabamos con ter algún voto máis, pero é o que quere a xente e non temos nada que obxectar. Seguiremos estando aí».

Para el anecdotario queda la crítica de CxG, que renunció a presentarse al entender que las elecciones no deberían haberse repetido en una sola mesa.