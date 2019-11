En Burela votan y votan y... vuelven a votar el domingo 17

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia maría cuadrado

burela / la voz 10/11/2019 05:00 h

¿Cita triple este año con las urnas? No. Será la cuarta para 630 vecinos de Burela (9.566 habitantes) llamados a votar nuevamente este domingo para unas elecciones generales y citados también para el próximo 17 de noviembre, cuando tendrán que repetir elecciones municipales. El gobierno local burelense es el único gallego que lleva siete meses en funciones, conviviendo con las limitaciones de contratación y de gestión que esta situación conlleva.

Hubo votaciones el 26 de mayo y el PSOE fue el partido más votado, logrando seis de los trece ediles. Pero no hubo investidura. La formación independiente Burela Sempre presentó un recurso contencioso electoral al no poder ser validados seis votos nulos de la mesa electoral 1.5.U, una de las tres que se instalan en el IES O Perdouro. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia lo admitió, anulando la votación de la mesa y obligando a volver a las urnas.

A finales de septiembre el Consejo de Ministros aprobó un real decreto convocando nuevos comicios para el 17, pero limitando la convocatoria a la jornada de votación. Por lo tanto, no hay campaña electoral, no hay debates, no hay carteles y no hay locales reservados para mitinear. Aunque los electores tuvieron que recibir nuevas tarjetas censales, el censo será el mismo.

Un partido menos

Una de las contadas diferencias es que en esta nueva convocatoria solo votarán los burelenses de esta mesa y en vez de siete partidos, deberán elegir entre seis: PSOE, PP, BNG, Burela Sempre, Ciudadanos y Vox. Todos los miembros de la candidatura de Compromiso por Galicia renunciaron y la formación rechazó volver a presentarse porque considera que con la repetición electoral en una sola mesa no se garantizan los mismos derechos a todos los vecinos. Otra de las novedades de la jornada del 17N son algunas variaciones en la lista de Burela Sempre. Cambiaron dos integrantes y hubo que confeccionar nuevas papeletas.

Nadie sabe lo que ocurrirá en esta nueva jornada. En mayo, el PSOE -partido que gobierna desde 2015- logró seis ediles, el PP cuatro y el BNG tres. ¿Conseguirá esta vez representación Burela Sempre? Este partido, cuyo alcaldable es Carlos Peinó, se estrenó en mayo y recurrió ante la Justicia porque cree que alguno de los seis votos nulos pudo haber sido para su partido, que le disputa un edil al BNG, ya que son 271 votos los absolutos de Burela Sempre y 271 los que les darían la tercera acta a los nacionalistas. «Gustaríanos sacar polo menos un concelleiro», reconoce Peinó, quien avanza que, como el 26M, su partido tampoco tendrá interventores.

Según recoge el acta de los comicios municipales de mayo, en la referida mesa el PSOE fue el partido más votado, con 157 votos; seguido del PP, con 107; del BNG, que logró 66; de Burela Sempre, con 31; de CxG, con 17; de Ciudadanos, con 14 y Vox, con 8.

Desde las filas socialistas, el alcalde de Burela, Alfredo Llano, considera que la convocatoria electoral debiera ser una reproducción exacta de la votación del 26M, con las mismas listas y con los mismos partidos. Reivindica el derecho ciudadano a votar y no descarta que en esta nueva cita el PSOE pueda alcanzar la mayoría absoluta, de mantenerse la participación y el sentido de la votación: «En maio quedamos da maioría a poucos votos, a uns 17».

Municipios fuera de Galicia

Igual que sucederá en Burela, pero ya fuera de Galicia, el día 17 habrá comicios locales parciales en 35 municipios españoles en los que no se presentó candidato en las elecciones municipales de mayo, así como en otros dos ayuntamientos con mesas electorales cuyo escrutinio fue anulado.