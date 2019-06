El TSXG ordena repetir la votación en una mesa en Burela

0

27/06/2019

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha ordenado repetir la votación en una mesa electoral de Burela en la que se registraron seis votos nulos, y esas papeletas no llegaron a la sede la junta electoral de zona (en Mondoñedo).

El grupo independiente Burela Sempre, que obtuvo 271 votos en todo el municipio, los mismos que le dieron el tercer edil al BNG, decidió recurrir al no poderse constatar si alguno de los nulos podía ser validado. En una primera instancia recurrió ante la junta electoral de zona, después a la provincial, y finalmente un contencioso ante el TSXG, que ahora estima que se repetir la votación en esa mesa. Da tres meses para que se pueda repetir esa votación.

La de Burela es la única corporación que falta por conformarse en Galicia, junto a la también lucense de Monterroso. En este último caso, sin embargo, el proceso judicial ya quedó resuelto ayer. En Burela estaba prevista esa constitución el 2 de julio. El PSOE ganó con mayoría simple, algo que, salvo sorpresa mayúscula, no podrá cambiar.

El fallo no afecta a la constitución de la Diputación, según apuntan algunas fuentes. El artículo 205 del capítulo III de Procedimiento Electoral de la Loreg prevé que «en el caso de que deban convocarse nuevas elecciones en algún municipio de la provincia, bien por no haberse presentado ninguna candidatura, bien por haberse anulado total o parcialmente el proceso como consecuencia de los correspondientes recursos contenciosos-electorales, no se pospondrá la constitución de la Diputación Provincial».