Accesos de tercera en los hospitales

Redacción / La Voz 04/09/2017 05:00 h

Muchos de los hospitales gallegos son referentes en tratamientos y técnicas sanitarias. También en atención. Pero la mayoría suspenden en accesos. Desplazarse en coche o en autobús hasta alguno de ellos puede ser una odisea. Las conexiones del bus urbano son insuficientes, las plazas de estacionamiento no llegan y las que hay son de pago y muy caras, incluso algunas carreteras se pueden calificar de agrestes. Frente a estos accesos de tercera, se encuentran otros que bien podrían denominarse de primera.

A Coruña. Los accesos al Complejo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) son angostos y están mal conservados. En uno de ellos, el de la avenida de Monelos, la carretera apenas tiene 2,50 metros de ancho y el asfalto está deteriorado. Los pasos de peatones despintados hacen dudar a los viandantes por dónde cruzar. Además, los elevados precios del aparcamiento privado hacen que muchos conductores dejen sus vehículos encima de las aceras o en caminos vecinales.

Ferrol. El bus urbano no llega hasta el Hospital Naval, ubicado a 600 metros del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF). Existe una conexión, pero no es útil para la mayoría de los usuarios, que hasta han iniciado una petición en Change.org. Desde otros barrios, como Valón, las conexiones son insuficientes porque no hay ni a primera hora de la mañana -ni siquiera para acudir al centro de salud- ni por las tardes. En esta zona, al igual que desde el municipio de Narón, los usuarios del transporte urbano deben coger dos buses para llegar al CHUF, o ir en taxi.

Vigo. El mayor hospital de Vigo es el Álvaro Cunqueiro. Los problemas de tráfico han sido una constante desde que se abrió, hace ahora dos años. Las protestas por el aparcamiento de pago -con manifestación incluida- fueron tran grandes que la Xunta forzó a la concesionaria del hospital a rebajar las tarifas. Los usuarios estuvieron meses dejando los coches en los viales de acceso, en zonas teóricamente prohibidas. El Sergas denunció al Concello ante la Fiscalía por no retirar los vehículos mal estacionados y, aunque no se encontró delito, sí advirtió el ministerio público que era competencia del Ayuntamiento regular el tráfico. Desde entonces se multa por aparcar mal y la situación ha mejorado. También se han tomado medidas para atajar las colas en la circunvalación de acceso. En el Meixoeiro, había un importante caos de tráfico que se alivió cuando abrió el Cunqueiro. Ahora entre las plazas gratuitas del hospital en superficie y los leirapárkings hay capacidad de sobra. El Hospital Povisa está ubicado en el centro de Vigo y no tiene aparcamiento. La única alternativa es irse a un párking de pago.

Ourense. El gran problema del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) es el aparcamiento, que no es gratuito. Los pacientes se quejan de que sus tarifas son demasiado altas. Desde que comenzó la construcción del nuevo edificio el aparcamiento se complicó porque desapareció la parcela que estaba reservada a trabajadores y ahora son los profesionales sanitarios los que ocupan los escasos espacios no regulados que había en el entorno. Ante esta situación, los usuarios que prevén estar mucho tiempo en el hospital se tienen que buscar la vida en las calles adyacentes o en leirapárkings. El nuevo edificio cuenta con un nuevo aparcamiento, pero no se sabe todavía quién lo gestionará, ni los precios.

Pontevedra. El vial que conduce al Hospital Montecelo tiene las líneas de la carretera que casi no se ven, se intuyen, a pesar del volumen de tráfico que hay casi a cualquier hora. Los vecinos también se quejan de falta de luz y de que no se respeta la velocidad, limitada a 40 kilómetros por hora. Hay una zona pública de aparcamiento que es insuficiente, lo que ha permitido la proliferación de leirapárkings, que permiten estacionar por 1,50 euros todo el día. La futura ampliación de Montecelo incluirá aparcamiento, pero se desconoce cómo será la gestión. El Provincial, el otro hospital del CHOP, no dispone del párking público y obliga a los usuarios a estacionar en los privados del centro.

Barbanza. El acceso al hospital de Barbanza es bastante agreste. Se llega desde una carretera secundaria de pavimentación muy mejorable y de doble sentido en la que en algunos tramos malamente caben dos coches a la vez. Luego hay buen aparcamiento, bien pavimentado y sin gorrillas.

Lugo. El Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) tiene unos accesos muy buenos, pero es complicado aparcar desde primera hora. Hay coches hasta en zonas destinadas al tránsito de peatones. Cuenta con un aparcamiento de pago, pero muchos conductores, sobre todo personas mayores, lo evitan porque les resulta complicado acceder. Uno de los grandes problemas son los gorrillas. Hay numerosas quejas, incluso hubo denuncias por daños intencionados en vehículos.

Burela. Para acceder al Hospital da Costa hay que hacerlo desde la N-642, el mismo vial por el que se va desde siempre. Antes de empezar las obras de ampliación, ya había quejas por falta de aparcamiento al estar situado en las proximidades de varios centros educativos. El Concello de Burela y la dirección del hospital realizaron gestiones para crear nuevos aparcamientos en solares privados. Suman 350 plazas. En el entorno del hospital no hay aparcamiento de cobro.

Cee. El Hospital Virxe da Xunqueira no presenta problemas de accesibilidad ni de aparcamiento, al tener abundantes plazas gratuitas y a la misma puerta del centro.

O Barco. El Hospital Comarcal Valdeorras tiene muy cerca dos zonas de aparcamiento público y no hay problemas de atascos.

Verín. El Hospital Comarcal de Verín dispone de una amplia zona de aparcamiento público y está en el centro urbano de la localidad.

