Las tasas municipales del 2026: de la subida de la basura en Vigo y Ourense al recargo por los pisos vacíos en Santiago

Camión de recogida de basura trabajando en Cambados. Martina Miser

La subida de las tasas municipales por el servicio de recogida de la basura en Vigo Ourense y el recargo en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) de Santiago a las viviendas que estén más de dos años desocupadas son algunos de los principales cambios fiscales que implantarán las siete grandes ciudades gallegas en el 2026.

En Vigo, el gobierno municipal justifica que estas «actualizaciones», que implican un incremento generalizado del 4 %, servirán para seguir sufragando los servicios públicos de los que se benefician los vigueses. Ourense aprobó el pasado lunes la ordenanza reguladora de las tarifas del servicio de recogida y tratamiento de residuos. Es el «tarifazo de la basura», como lo califican los socialistas, que Jácome sacó adelante gracias a la abstención del PP y a pesar del voto en contra de BNG y PSdeG. Se trata de una subida de la tasa de la basura que alcanza el 44 % y que, en otros términos, impulsó también el gobierno municipal en Santiago, en el marco de una adaptación de la normativa a lo que determina Europa.

En Santiago, la reforma de esta tasa la pararon PP y PSOE, pero sí prosperó el recargo del IBI para los pisos vacíos (desocupados durante más de dos años y pertenecientes a titulares con cuatro o más inmuebles de uso residencial), con el objetivo de incentivar que esas viviendas salgan al mercado del alquiler.

En ese escenario de adaptación a la legislación fiscal, los aumentos en la tasa de la basura han provocado protestas en la comarca de O Morrazo por su futura aplicación en localidades como Cangas, Moaña y Bueu. En el caso de A Coruña se aplicará una actualización progresiva hasta el año 2029, aunque no será de forma inmediata, «para que el impacto sea menor para la ciudadanía», ante la subida prevista desde el 2026, según indicó el gobierno municipal. Algo similar sucede en Vigo, donde fuentes municipales explican que pasan «de una tarifa plana a un sistema mixto» y argumentan que «el motivo de esta subida deriva fundamentalmente de un aumento importante del canon que Sogama (Xunta) cobra al Ayuntamiento».

La ciudad de A Coruña no incrementará, no obstante, el resto de sus principales tasas y tributos durante el próximo ejercicio. Tampoco lo hará Pontevedra, donde todos los impuestos están congelados, actualización del IPC incluida, desde hace 12 años, tal como reivindican fuentes municipales consultadas por Europa Press. Lo mismo ocurre en Ferrol, que congela todos los tributos municipales y mantiene bonificaciones; y en Lugo, donde tampoco habrá subida del recibo de la basura.

En este contexto, los gallegos afrontan el inicio del 2026 con subidas de precios generalizadas en ámbitos vitales como la alimentación y la vivienda, con un último dato de la inflación que se sitúa al 2,8% en la comunidad a final de noviembre.

Frente a esto, el Gobierno central estima que las facturas finales de los consumidores eléctricos bajarán en el nuevo año entre un 4 y un 10 %, según los cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico atendiendo a los cambios previstos en los costes regulados del sistema eléctrico y al precio futuro de la energía para el próximo ejercicio.

Del lado de la alimentación, el precio de la carne, sobre todo la ternera, y la charcutería subieron un 12 % en el último año, según los datos del observatorio de precios de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Junto a la carne de vacuno, los huevos, el café, el chocolate y el cacao son los productos alimenticios que más han disparado sus precios en España entre enero y noviembre de este año, con alzas que superan en todos los casos los dos dígitos.

Subida en los alquileres de pisos

También con datos actualizados a noviembre, el precio medio de los contratos de alquiler firmados entre enero y noviembre del año 2025 en las siete ciudades gallegas arroja un panorama de incrementos: hasta 731,6 euros en A Coruña, 696,6 euros en Vigo, 665 en Pontevedra, 658,5 en Santiago y por encima de los 555 euros en Ourense, Lugo y Ferrol.

Como dato positivo, las pensiones contributivas y de clases pasivas se revalorizarán un 2,7 % para el 2026, que será de un 7 % para las pensiones mínimas. El Consejo de Ministros aprobó en su última reunión del año dos reales decretos ley en los que prorroga el llamado «escudo social» y las ayudas al transporte público para el 2026.

El primero de ellos concentra las medidas de protección social, entre las que se incluyen la subida de las pensiones, la congelación de las cuotas de los autónomos y la extensión de la moratoria frente a desahucios y cortes de suministros básicos. En el segundo real decreto se renuevan todos los descuentos al transporte vigentes este año y se crea un nuevo abono único de transporte estatal. El Ministerio de Transportes aprobó el martes la actualización de los peajes de las autopistas para el 2026, que afecta, entre otras, a la AP-9, con un alza de hasta el 4,68 %. Mientras, los peajes de las autopistas autonómicas, la AG-55 (A Coruña-Carballo) y la AG-57 (Puxeiros-Val Miñor) se mantendrán congelados.