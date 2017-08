Segundas vidas para los libros de texto

0

La Voz de Galicia

28/08/2017

El mercado de compra-venta ha encontrado un hueco importante con los libros de texto de colegios e institutos. El elevado precio de los mismos -alrededor de 30 euros cada uno- y la caducidad anual -siempre y cuando el estudiante apruebe todo cada año- ha hecho que muchos estudiantes decidan poner a la venta sus libros de texto en plataformas online como Wallapop o Vibbo, aplicaciones que les permiten conectar con potenciales compradores así como establecer ellos mismos el precio por el que quieren vender los libros que han usado durante el curso.

«Suelo pedir por los libros la mitad de lo que he pagado por ellos», explica Hugo, un usuario de Wallapop que ha puesto este verano sus libros a la venta. Añade que «con el dinero que me saco de estos libros me puedo pagar los del próximo año, que también compro por aquí».

De esta forma, cualquiera que entre en la aplicación y filtre por «libros texto» podrá ver cómo hay una multitud de ofertas cuyos precios oscilan entre 10 y 20 euros por libro.

Por el otro lado se encuentra Amalia, usuaria de esa misma plataforma pero en calidad de compradora. Tiene dos hijos, gemelos, y ambos van a cursar tercero de la ESO. Explica que solicitó la ayuda del Fondo Solidario de Libros pero la resolución indica que ha de esperar a septiembre a ver si sobran libros del fondo. No le aseguran que vaya a tener libros por lo que, ante esto, Amalia decide buscar una alternativa más económica ya que, en su caso, ha de comprar por partida doble. «Una amiga me sugirió que probase con las aplicaciones de compra-venta de productos de segunda mano. Es una pena que esto no se gestione de otra forma porque los libros de texto no se gastan por usarlos durante un año. De hecho, los que he comprado por aquí [Wallapop] están en perfecto estado», opina esta madre.

El sector librero

Cada vez son más las personas que recurren a los libros de texto de segunda mano y esto es algo que repercute en las ventas de las librerías tradicionales. «Globalmente sí que han descendido las ventas de libros de texto, pero yo también lo entiendo. Son muy caros y los padres recurren a lo que sea», explica Marina Couto, responsable de la librería Aviones de Papel de Pontevedra. Vicente Montes, de la librería Balmes, coincide con Marina y añade que «es algo con lo que tenemos que convivir».

Las ayudas de la Xunta no siempre llegan para todos y así, una familia que tenga que comprar todos los libros de un curso puede llegar a gastarse doscientos euros si son de educación primaria; trescientos cincuenta si hablamos de educación secundaria.

Desde el sector librero también apuntan que otro de los motivos del descenso de ventas en libros de texto se debe al incremento de centros educativos que están implantando la enseñanza digital que, gracias a una ampliación del programa, llegar a sesenta nuevos centros en el próximo curso escolar.

Fondo solidario de libros

La Xunta regula desde hace años el conocido Fondo Solidario de Libros, una iniciativa mediante la que se gestiona el préstamo de libros de texto en los diferentes niveles educativos de Educación Primaria y Secundaria. Dependiendo del nivel de renta de las familias, aquellas admitidas en el Fondo Solidario de Libros pueden recibir hasta tres resoluciones diferentes: «Asignaranse un mínimo de 4 libros», «asignaranse un mínimo de 6 libros» o «pendente das existencias de setembro». Sea cual sea la resolución, el beneficiario no conoce qué libros recibirá hasta septiembre. Esto se presenta como un problema para muchas familias, que se ven forzadas a encargar todos los libros que aparezcan en la lista facilitada por el centro a la espera de saber cuáles tendrán que devolver posteriormente. Las políticas de devolución hacen que muchos de los encargos se realicen a grandes cadenas comerciales como Carrefour o El Corte Inglés, ya que son las que ofrecen el plazo de devolución más amplio, perjudicando de esta manera a las librerías de particulares.

Banco de libros

El tradicional sistema del trueque se mantiene como alternativa a la compra de libros nuevos cada año. Esta iniciativa, conocida como «banco de libros», es gestionada por las ANPA de los diferentes centros educativos. El alumno entrega un libro y a cambio puede coger otro de ese fondo creado a lo largo de los años por libros de otros estudiantes que solidariamente los donaron en beneficio del centro.