El Sergas recurrirá a la IA para analizar imágenes en la detección de cáncer de mama y próstata

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) incorporará este año algoritmos de inteligencia artificial (IA) que permitirán apoyar los análisis de 40.000 imágenes destinadas a la detección de los cánceres de mama y próstata, dos de las enfermedades oncológicas con una mayor prevalencia. Así lo ha anunciado este jueves por la mañana en el Parlamento la secretaria xeral técnica de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato, que explicó que las nuevas herramientas también servirán para analizar 1,5 millones de radiografías de tórax, 150.000 imágenes de cribados citológicos —esenciales en la detección del cáncer de cuello de útero— y cien mil imágenes oftalmológicas. Esta no es una práctica nueva, puesto que a día de hoy ya se han procesado un millón de imágenes médicas mediante IA en los ámbitos de urgencias y atención primaria en pruebas de tórax y musculoesqueléticas. La responsable de la Xunta ha comparecido para dar cuenta de los avances de la Estratexia de Dixitalización del Sergas.

Entre los proyectos para el 2026, el alto cargo de Sanidade ha destacado la consolidación e implantación total de la historia clínica electrónica IANUS 5, un sistema que, a finales de este ejercicio, será accesible para el 100 % de los profesionales del Sergas y de los centros sociosanitarios que hay en la comunidad. En el ámbito de mejorar las capacidades en la detección y prevención de enfermedades, el Ejecutivo gallego también desarrollará en 2026 un algoritmo para la detección de la diabetes en sus diferentes fases, lo que permitirá el registro y la clasificación de más de 15.000 pacientes que padezcan esta patología.

El Sergas también tiene previsto completar este año la digitalización del 100 % de los quirófanos de los hospitales públicos gallegos y la de los servicios de anatomía patológica. En este caso, el objetivo es digitalizar la totalidad de las biopsias y de las autopsias que se realicen en los centros sanitarios. Según ha avanzado Lobato, la estrategia de digitalización también pondrá el foco en el paciente: se habilitará un asistente virtual con inteligencia artificial generativa capaz de responder dudas en la aplicación Sergas Móvil y también desarrollará un sistema de acompañamiento en tiempo real para que se pueda seguir el flujo asistencial en urgencias y hospitalización.

1,4 millones de pacientes tienen e-saúde

Las nuevas tecnologías cobran cada vez más importancia y las cifras así lo reflejan. En el 2025 casi 1,5 millones de gallegos estaban registrados en e-saúde, frente a los 961.000 de 2021. Lo mismo ocurre con la aplicación móvil del Sergas, que el pasado año registró más de 2,3 millones de usuarios. El 28 % de las consultas de atención primaria se gestionaron a través de medios digitales, es decir, aplicación o web.