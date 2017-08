Solo 110 familias recurren en un año al bono cuidado para poder conciliar

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

Santiago / La Voz 17/08/2017 05:00 h

Cuadrar el horario laboral con el de la escuela infantil. Salir del trabajo maldiciendo el atasco para recoger al pequeño. Recurrir a los abuelos para esas dos horas vespertinas en las que los padres no consiguen llegar a casa. ¿Y el día en que el niño enferma y no puede ir a la guardería? En estos casos la casi imposible conciliación es ya una utopía. No hay agenda ni cronograma que resista un imprevisto cuando los progenitores trabajan y los abuelos no están disponibles las 24 horas.

Hace un año arrancó en Galicia el Bono Coidado, una medida para conciliar en estos casos puntuales. Se trata de una ayuda económica de Política Social a las familias para pagar a un cuidador en el hogar cuando surge una de estas situaciones. Bien porque el pequeño está enfermo, porque la persona que habitualmente lo atiende no puede, o en el caso de que este sea el padre o la madre, porque le surge una entrevista de trabajo u otra casuística debidamente justificada.

A punto de cumplir un año -arrancó el 27 de agosto del 2016- la Xunta solo ha recibido 110 solicitudes. Desde Política Social conocen el número de familias que lo han pedido pero no las horas, porque el plazo para recibir la justificación del servicio no finaliza hasta el 5 de diciembre. Los progenitores pueden pedir esta compensación económica para pagar a un cuidador entre el 27 de agosto del pasado año y el 1 de diciembre del 2017, y el número máximo de horas para cada hogar es de 80. Eso sí, no pueden optar todas las familias, sino solo aquellas que no superen los 45.000 euros de renta o 13.500 por cada miembro de la unidad. En función de la capacidad económica, la ayuda varía entre los siete y los catorce euros cada hora.

Se trata de una medida que se puso en marcha el año pasado para los padres de menores de tres años -y también para familias acogedoras-, un colectivo al que van muchas de las iniciativas contenidas en al Plan de Apoio á Natalidade (PAN), pese a que a la vista de los resultados demográficos no parecen tener mucho éxito.

Tres millones de presupuesto

De momento la primera convocatoria de esta medida finaliza este año, pero los resultados no han sido muy satisfactorios hasta el momento. Aun suponiendo que todas las solicitudes se correspondan con familias, que todas pidan el máximo de horas -ochenta-, y que su escasa renta les conceda la cuantía máxima, 14 euros por hora, la suma total no superaría los 123.000 euros, muy lejos de los tres millones de presupuesto que ha destinado entre el 2016 y el 2017 la Consellería de Política Social a esta partida.

¿Los motivos de esta escasísima demanda? Probablemente el hecho de que para tener la subvención es preciso justificar con facturas los gastos originados por el cuidado, algo complicado si surge un imprevisto y hay que recurrir a alguien para que se encargue de los pequeños de menos de tres años y que esta persona lo acredite.

Un total de 43 concellos están en el programa para el copago de fármacos a familias con hijos

El copago farmacéutico aprobado en el 2012 permitió a algunas familias no pensionistas dejar de pagar por sus recetas, como los parados sin prestación por desempleo, pero elevó el de muchos otros trabajadores, que pasaron de abonar el 40 % del coste de sus medicamentos a pagar un 50 %, además de acabar con la gratuidad de los fármacos para los pensionistas.

Fue una de las medidas más criticadas del Gobierno de Rajoy y de hecho administraciones como la gallega se apresuraron a poner en marcha iniciativas para paliarlas, como evitar adelantar el dinero en el caso de los jubilados. Años después la Xunta anunció que reduciría el copago a más colectivos, pero no fue hasta hace un año cuando lo hizo, y pensando también en las familias con hijos y de escasos recursos. Política Social destina tres millones a esta medida a la que de momento se han adherido 43 ayuntamientos, porque se gestiona a través de los servicios sociales de los concellos.

Ingresos mínimos

Cada uno de los beneficiarios no puede superar los 120 euros al año de ayudas en medicamentos, y está destinado a familias con hijos menores de 16 años prácticamente en riesgo de exclusión, hasta el punto de que los ingresos fijados son similares a los de la Risga. La Xunta calculaba, cuando anunció esta medida, que se beneficiarían unas cien mil familias.

Coidado, Concilia, Casa Niño, Benvida o cómo sobrellevar familia y trabajo

Dicen que hay algún componente cultural pero la natalidad en Galicia es un drama. Y el empleo es imprescindible a la hora de plantearse formar una familia. Pero no el que tienen los ya llamados trabajadores pobres, sino uno que permita mantener a una familia y alcanzar unos mínimos niveles de bienestar. A partir de ahí son esenciales también las medidas de conciliación y de apoyo económico. Política Social dispone de varias dirigidas a las familias con hijos de menores de tres años, aunque los resultados no son de lo más halagüeño.

tarxeta benvida

Cien euros al mes el primer año. Fue una de las iniciativas más anunciadas por el Gobierno y más criticada por la oposición. Son cien euros al mes durante el primer año de vida del menor para familias que no superen, al igual que en el Bono Coidado, los 45.000 euros de renta conjunta o 13.500 per cápita. En lugar de ser una ayuda en efectivo, solo puede ser utilizada en farmacias, parafarmacias, supermercados, tiendas de alimentación, establecimientos de puericultura o especializados en la infancia. El plazo para presentar solicitudes es de dos meses desde que nace el pequeño. Política Social destinó nueve millones en el 2017 pero hubo que incrementar el presupuesto porque más familias cumplían los requisitos.

pago único

Una única ayuda a familias con menos rentas. Las familias con hijos menores de tres años que no hagan la declaración de la renta por tener menos ingresos de los exigidos para presentarla, pueden optar a una ayuda de 360 euros anuales en el caso de ser su primer hijo, de 1.200 en el caso de ser el segundo, y de 2.400 en terceros y sucesivos.

Bono Concilia

Escuela infantil. Es un programa de ayudas económicas a las familias que no consiguieron plaza en una escuela infantil pública. Se dirige a las familias con hijos menores de tres años que no hayan entrado en una guardería pública o vivan en un concello en el que no haya, por lo que deben optar por un centro privado. En función de la renta oscila entre los 45 y los 250 euros al mes y el plazo de solicitud para el próximo curso finalizó el 24 de junio.

casa niño

Recursos para concellos pequeños. Comenzaron a funcionar el curso pasado en treinta localidades y el objetivo de la Xunta es duplicar el número en el 2017-2018. Es una medida de conciliación para los concellos que no tengan ningún tipo de guardería, ni pública ni privada, y no superen los cinco mil habitantes. Cada una no puede atender a más de cinco niños y la Xunta habilitó, para ponerlas en marcha, una orden de ayudas para acondicionar viviendas para acoger a estos pequeños y permitir así que los padres de zonas más rurales también puedan optar por este recurso. El horario es similar al de una guardería, de un máximo de ocho horas y de lunes a viernes, y la persona encargada de estas casas nido debe tener formación en atención a la infancia.

Corresponsabilidad

Reducción de jornada para padres. También para conciliar y fomentar la corresponsabilidad, Igualdade habilita unas ayudas para los padres que piden una reducción de jornada para cuidar a sus hijos, y que varía en función del número de menores y de la cantidad de horas. Con un solo hijo y un 25 % de disminución horaria durante ocho meses alcanza los 1.700 euros. Si son tres y la reducción supera el 37,5 % del horario laboral, puede alcanzar los 3.700 euros.