Gloria Fuertes: «Joël Dicker lo está petando, no dejan de darle oportunidades»

Nestes días, nos que tanto maxinamos no futuro para fuxir (un chisco) do abafante presente, reconfórtanos pensar nesas cousas que quedaron en suspenso e que tarde ou cedo volverán ás nosas vidas. Porque volverán as apertas e os bicos demorados, os longos seráns coa nosa xente. Volverán as charlas sobre lecturas máis alá das pantallas de metacrilato. Volverá o ciclo natural dos libros, e seguiremos coidando deles coma sempre. Coma nunca. E volverá ser o Día das Letras Galegas, e teremos unha nova ocasión para reivindicar a literatura na nosa lingua. E farémolo con orgullo verdadeiro, conscientes do capital cultural que vai nela. Pero antes de que chegue o 31 de outubro con esa segunda oportunidade de lembrar a Carvalho Calero e a todxs xs que detrás del viñeron, hoxe celebremos. Que todos os días sexan 17 de maio. Vide conversar con nós sobre o <Atlas>, de @ollobasilisco, <O futuro>, de Ismael Ramos (en @labellavarsovia), a BD d'<O derradeiro libro de Emma Olsen>, de @berta_davila; sobre <Ola! son un bicho bóla!>, de @apiario_, <A irmá paxaro>, de @tamaarandres, ou <Un lume azul>, de @pedrofeijoo. E tamén sobre as traducións de @irmascartone, de @rinoceronteeditora (chega @jrhodespianist en galego!), de @kalandrakaeditora etc. Volveremos devorar libros, e tamén o faremos en galego. #diadasletrasgalegas #literaturagalega #letrasgalegas #diadasletrasgalegas2020 #ricardocarvalhocalero #culturagalega #librariasvivas #nonnoscanceles