Los cartuchos de la discordia en Ortigueira: el párroco se niega a entregar este obsequio navideño a los niños que no van a misa

ANA F. CUBA ORTIGUEIRA / LA VOZ

ORTIGUEIRA · Exclusivo suscriptores

Los Reyes Magos junto a los populares cartuchos el 6 de enero de 2023
El alcalde reivindica la tradición y anuncia que si la parroquia no lo hace, será el Concello el que los reparta el 6 de enero

30 dic 2025 . Actualizado a las 12:46 h.

Los cartuchos de Navidad han sembrado la discordia en Ortigueira. Desde hace muchos años, los Reyes Magos reparten estos obsequios (de la parroquia) con aspecto de caramelos gigantes, con envoltorios de colores y llenos de

