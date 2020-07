Perros de campeonato en A Toxa

0

26/07/2020

Grandes, pequeños y de tamaño medio. Negros, marrones, blancas o a manchas. En A Toxa este fin de semana hubo perros para todos los gustos. Eso sí, todos impecablemente cuidados, sin un pelo fuera de lugar y con unos modales exquisitos. No en vano son animales de campeonato, de los que se recorren la geografía española cosechando todo tipo de premios. La isla grovense se convirtió en sede de uno de estos certámenes y cerca de un centenar de canes de toda España, y algunos del extranjero, se acercaron hasta allí para competir. El jurado no lo tuvo sencillo porque había muchos y muy buenos ejemplares. La entrega de premios puso fin a un concurso que fue todo un éxito y que siguió al pie de la letra todas las indicaciones para prevenir el contagio del coronavirus.

No es esta la primera vez que A Toxa se convierte en capital canina. Sucede todos los años en septiembre, cuando se celebra el ya tradicional concurso-exposición. Pero como este año no se sabe si esa cita podrá celebrarse, se optó por poner en marcha este certamen. No fue exposición, solo concurso, de ahí que el número de participantes fuera menor. Pero, aún así, fue todo un éxito y tanto organización, como participantes, como público presente se mostraron encantados con el resultado del mismo. El concurso se celebró en los jardines de O Redondo, donde compitieron un centenar de canes en la categoría local, el sábado, y en la nacional, el domingo. En la primera jornada, el vencedor fue un caniche de Vigo. En la segunda, hubo varios triunfadores en las diferentes categorías.

Medidas de seguridad

«La experiencia está siendo súper positiva. El ambiente exterior es fantástico y todo el mundo lleva mascarilla. Teníamos mucho recelo de venir, pero la verdad es que está todo muy bien», contaba César, un criador de Pontevedra especializado en galgos crestado chino. A la isla grovense acudió, en cambio, con un galgo borzoi, «es una raza rusa que es la primera vez que se presenta a concurso porque solo tiene seis meses», aseguraba. Las organización lo tenía todo previsto y las medidas de seguridad se respetaron en todo momento. Además de que participantes, jueces y publico llevaban mascarilla, se habilitó una zona especial para los concursantes, a la que el público general no podía acceder. Este podía contemplar el concurso desde otro espacio señalizado.

El certamen despertó el interés de muchos turistas que se encontraban visitando la isla, y que no dudaron en acercarse para contemplar algunos de los ejemplares a concurso. Como una pareja de rottweiler, llegada desde Narón. «Él ha quedado vencedor como el mejor de su raza y ella como la mejor joven», explicaba orgulloso su criador después de que los animales pasaran por la atenta mirada de los jueces. Porque todos los animales eran sometidos a un riguroso examen. Primero, debían posar en una posición determinada para que se pudieran estudiar en detalle sus características morfológicas y si cumplían con los estándares de su raza. Después, daban una serie de paseos por el circuito. Y por último eran subidos a una mesa para que el jurado analizara en detalle toda su morfología. Solo los mejores de cada raza salían de allí con premio. La entrega de galardones, a las cuatro y media de la tarde, puso el punto y final. Si todo sale bien, en septiembre muchos de estos canes regresarán a la isla meca.