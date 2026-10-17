El Comité Federal del PSOE proclama a Pedro Sánchez candidato al 29N en un acto arropado por Begoña Gómez

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El Comité Federal del PSOE ha proclamado este sábado por unanimidad a su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como candidato a la reelección para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La ratificación de las candidaturas a las Cortes Generales ha tenido lugar en una jornada de precampaña en la que Sánchez ha reaparecido en un mitin en Fuenlabrada (Madrid) arropado y acompañado por su esposa, Begoña Gómez, a la espera del juicio con jurado popular por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias.

Gómez ha vuelto a participar en un acto del partido casi dos años después de su última aparición pública, acontecida en el 41 Congreso del PSOE celebrado en Sevilla en diciembre del 2024. Tras la conclusión del Comité Federal, la llegada de la pareja al Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada ha sido recibida con ovaciones por parte de los militantes y simpatizantes que abarrotaban el recinto. «Buenos días Begoña, estás en tu casa», le ha dedicado el líder de los socialistas madrileños, Óscar López, al dar comienzo a su intervención.

La esposa del jefe del Ejecutivo se sentará en el banquillo tras la instrucción del juez Juan Carlos Peinado, que ha puesto fin a una investigación de casi dos años y medio en la que han prestado declaración en calidad de testigos figuras como el propio Sánchez y el ministro Félix Bolaños.

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Unidad territorial y listas cremallera hacia el 29N

Durante el Comité Federal, la dirección socialista ha dado luz verde a unas candidaturas que, en esta ocasión, presentan una presencia femenina histórica: por primera vez habrá un 52 % de mujeres encabezando las listas al Congreso de los Diputados, mientras que en el Senado el porcentaje de cabezas de lista femeninas aumenta diez puntos respecto a las elecciones del 2023. En total, las propuestas a las Cortes albergan a 444 mujeres y 443 hombres.

Salvo modificaciones puntuales realizadas por la Comisión Federal de Listas —como los ajustes en la representación de Castilla y León que afectaron al exsecretario autonómico Luis Tudanca—, la configuración de las candidaturas se ha desarrollado con menor tensión interna que en anteriores citas electorales.

A pesar de los sondeos adversos, los barones y líderes territoriales han escenificado un frente común de cara a la cita con las urnas. Dirigentes como Patxi López, Pilar Alegría o Eneko Andueza se han mostrado convencidos de que el partido remontará las encuestas para articular un Gobierno progresista tras el 29N. Entre las ausencias destacadas ha figurado la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cuyo entorno ha argumentado su inasistencia al considerar el Comité un mero trámite de ratificación.