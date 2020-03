Endesa anuncia el cierre de la térmica de As Pontes para la segunda mitad del próximo año

0

La Voz de Galicia

Ferrol 10/03/2020

«Foi decepcionante, porque unha vez máis o Ministerio presentouse sen ningún tipo de proposta, sen alternativa, e cunha empresa, Endesa, que sigue cun plantexamento claro de desmantelar a planta e polo tanto non traballar para a reactivación da central». Así se manifestó el conselleiro de Economía, Francisco Conde, al término de la reunión mantenida hoy en Madrid entre representantes del Ministerio de Transición Ecológica, la Xunta, el Concello de As Pontes, los sindicatos CC.OO., CIG y UGT, portavoces de los transportistas y de los empresarios de la villa.

La eléctrica comunicó en el encuentro que, si las pruebas previstas para la próxima primavera, con una mezcla de biocombustibles y carbón de importación, no son satisfactorias y se demuestra la viabilidad técnica y económica de uso, prevé el cierre de la térmica pontesa para la segunda mitad del 2021.

El alcalde de As Pontes, el socialista Valentín González Formoso, criticó el escaso compromiso y diálogo de la compañía energética con los trabajadores auxiliares y pidió una interlocución más directa. Además, aseguró que luchará «a nivel político, parlamentario, en la UE, en la calle y en donde haga falta» para que la adjudicación de la capacidad de evacuación de la central, ahora en manos de Endesa, se efectúe a quien muestre un mayor compromiso con el empleo en As Pontes, «y no en la zona». Desde el ministerio confirmaron al regidor que la normativa para la adjudicación de esa capacidad, en el caso de que la central cierre, se aprobará este mismo año.