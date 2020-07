Feijoo destaca la inversión en el CHUF y en el saneamiento

0

La Voz de Galicia

ferrol / la voz 06/07/2020 22:14 h

El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijoo, destacó ayer tarde, en un mitin en el Pazo do Monte, el esfuerzo inversor realizado por la Xunta en Ferrol, y puso como ejemplo dos proyectos en marcha en la ciudad: el plan director del CHUF y el saneamiento integral de la ría, con la ejecución de las obras de A Malata. También enumeró otros proyectos, como centros de día en Esteiro y Caranza, nuevas escuelas infantiles, o el incremento en las ayudas para dependencia.

Feijoo pidió el voto para una Xunta «con capacidade de xestión e decisión ante as incertezas sanitarias e económicas que hai por diante». Recordó que el coronavirus sigue existiendo «e seguirá presente por todo o mundo ata que haxa unha vacina», por lo que consideró importante «continuar aplicando a responsabilidade e cumprindo con todas as normas e precaucións hixiénicas e sociais». Defendió un gobierno «que só estea ao que hai que estar, con experiencia acreditada para responder en momentos difíciles no ámbito sanitario e no da xestión económica, e que ofreza estabilidade e respostas ante un futuro con dúbidas en todos os ámbitos».