El juez sitúa a Zapatero como líder de una estructura criminal «estable y jerarquizada» y le vincula con Ábalos

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero saludando al exministro José Luis Ábalos durante un acto en Madrid en el 2020 Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama coloca a José Luis Rodríguez Zapatero en el vértice de una presunta trama de influencias que, según el auto en el que levanta el secreto del caso Plus Ultra, habría actuado para conseguir el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia. La resolución, de 85 páginas, sostiene que los directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda de la SEPI mediante dos vías paralelas, una a través del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y otra a través del expresidente del Gobierno, si bien fue esta última la que, según el instructor, adquirió un «papel predominante» para alcanzar los objetivos perseguidos. Calama no se limita a citar a Zapatero como investigado el próximo 2 de junio. El magistrado le atribuye directamente el liderazgo de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuya finalidad era «la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra». La decisión supone un salto cualitativo respecto a las pesquisas conocidas hasta ahora, que permanecían secretas y que hasta este martes solo habían trascendido de forma fragmentaria a través de declaraciones de investigados, informes policiales, comparecencias parlamentarias y datos societarios.

El auto sostiene que la investigación ha permitido constatar la existencia de «una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero», que habría puesto «sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables». Según el juez, esa estructura utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos «para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado». La resolución describe una red con reparto interno de funciones. Junto a Zapatero, Calama sitúa a Manuel Aaron Fajardo García y a Julio Martínez Martínez (íntimo amigo del Zapatero) como «intermediarios directos con los clientes». También atribuye un papel operativo a María Gertrudis Alcázar, secretaria de la oficina del expresidente, y a Cristóbal Cano, gestor del entorno societario de Martínez. Esa distribución, según el magistrado, «revela un reparto funcional de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos».

El instructor afirma que la red investigada no buscaba una expectativa genérica o un trato favorable indeterminado, sino una decisión administrativa concreta: «la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia». Para el juez, la secuencia de reuniones, contactos y comunicaciones, incluido el supuesto «acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda», evidencia que la red actuó para influir en el órgano competente.

Una de las novedades más relevantes del auto es la descripción de esas dos líneas de presión para conseguir la ayuda de la SEPI. Calama sostiene que los directivos de Plus Ultra intentaron obtener los 53 millones mediante «mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos» y que para ello articularon dos vías diferenciadas: una a través de Ábalos y otra a través de Zapatero. Aunque ambas habrían operado de forma simultánea, el magistrado afirma que fue la vía del expresidente la que permitió a la aerolínea alcanzar los objetivos perseguidos. Ese extremo conecta con las acusaciones que ya habían realizado Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama sobre las supuestas presiones para sacar adelante el rescate de la aerolínea, pero ahora aparece incorporado al razonamiento judicial del instructor. Hasta ahora, el expresidente había negado tajantemente cualquier intervención ante el Gobierno o ante la SEPI. En su comparecencia en el Senado sostuvo que no habló ni con Pedro Sánchez ni con ningún miembro del Ejecutivo sobre Plus Ultra y defendió que sus cobros de Análisis Relevante respondían a trabajos privados de consultoría, legales y declarados ante Hacienda.

El juez también pone el foco en las contraprestaciones económicas. Según el auto, la investigación revela pagos canalizados a través del entorno societario de Julio Martínez Martínez mediante «contratos de asesoría elaborados ad hoc» y abonos directos e indirectos procedentes de Plus Ultra y de otras sociedades vinculadas. Para Calama, esos pagos constituyen un «indicio relevante de la relación causal entre la actividad de influencia y el beneficio económico perseguido». La resolución menciona sociedades instrumentales como Caletón Consultores y Summer Wind, que demostrarían la «triangulación de pagos» y la intervención de administradores con funciones de testaferros. Esa estructura, según el magistrado, refuerza la apariencia de un entramado diseñado para «ocultar el origen y destino de los fondos».

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El auto cuantifica además pagos que amplían notablemente el perímetro conocido hasta ahora. Según Calama, Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, la sociedad administrada por sus hijas. Esa mercantil ya aparecía en las pesquisas por sus trabajos para la consultora de Julio Martínez, pero el auto precisa ahora importes concretos y los inserta en el circuito económico investigado. La resolución añade otros flujos hasta ahora menos perfilados. Gate Center habría enviado 352.980 euros a Zapatero y 171.727 euros a Whathefav. Además, sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían remitido 681.318 euros al expresidente y 12.297 euros a la empresa de sus hijas. Para el juez, esos movimientos muestran que «la mayor parte de los fondos» recibidos por Análisis Relevante —procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa— terminaron en el entorno del exjefe del Ejecutivo.

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Estructura off shore

Otra novedad sustancial es la derivada internacional del presunto cobro del 1% del rescate. Hasta ahora se conocía la existencia de un contrato que fijaba una comisión equivalente a 530.000 euros si Plus Ultra lograba la ayuda pública. Calama añade ahora que, siguiendo instrucciones de Zapatero, se creó al menos una sociedad «offshore» en Dubái: Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica. El auto señala que Idella suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate, que el plan de negocio de la sociedad en Dubái preveía ingresos de tres millones de dólares en cinco años y que la proximidad temporal entre el contrato del 19 de enero de 2021, el inicio de las gestiones para constituir Landside el 26 de enero y la ausencia de pagos en España apuntan a que esa sociedad pudo crearse para canalizar el cobro en el extranjero.

Para el magistrado, ese patrón encaja en las modalidades típicas de blanqueo descritas por el Tribunal Supremo, especialmente por la creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de «baja transparencia», la utilización de estructuras fiduciarias para ocultar la titularidad real, la canalización de fondos a través de cuentas o productos financieros en el extranjero y la desconexión deliberada entre el origen del dinero y su destino final. Calama afirma que existen indicios de que la trama no solo pudo cometer tráfico de influencias, sino también blanqueo de capitales, al concurrir actos de «ocultación, conversión o transmisión de bienes presuntamente ilícitos» mediante «una estructura societaria internacional diseñada para impedir su rastreo».

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El auto también subraya que los investigados habrían conocido la concesión de la ayuda antes de su aprobación definitiva. Calama destaca un intercambio de mensajes de febrero de 2021 en el que dos investigados celebraron la concesión del rescate antes de la decisión formal del Consejo Gestor y antes de la aprobación definitiva del 9 de marzo. Para el juez, ese episodio demuestra la capacidad de la red para acceder a información privilegiada. La resolución insiste en que el contacto de Plus Ultra con el entorno de Zapatero «no fue casual», sino que se inserta en una trama organizada que seleccionaba clientes, impartía instrucciones para crear sociedades en territorios «offshore» y adoptaba estrategias para desvincular formalmente al expresidente de la estructura.