Ceuta empezó a ser española en 1580

Un joven marroquí, con el buque de la Guardia Civil de fondo, en una imagen del 31 de julio. Jon Nazca | REUTERS

La ciudad autónoma de Ceuta no siempre fue española. En 1415 pasó a pertenecer a Portugal y, en 1580, se integró en España bajo el reinado de Felipe II, en el marco de la Unión Ibérica, una unión dinástica con el país luso. Durante este período, la ciudad conservó intactas sus leyes, fueros, moneda y administración militar.

Finalmente, en 1640, los portugueses rompieron con la monarquía hispánica, pero diferentes sectores de la sociedad ceutí rechazaron sumarse a la restauración lusa y juraron fidelidad voluntaria a Felipe IV. La paz definitiva entre ambas naciones se firmó en 1668 con el Tratado de Lisboa, mediante el cual Portugal entregó oficialmente la soberanía de Ceuta a España.

Desde entonces se sucedieron varios hitos históricos relevantes. Uno de los principales tuvo lugar en 1912 con la creación del Protectorado español de Marruecos. Aunque Ceuta no estaba incluida en la zona protegida, funcionó como la principal vía de acceso marítimo, cuartel general de suministros y puerta de entrada para las tropas desde la Península. Años más tarde, al estallar la Guerra Civil en 1936, la ciudad quedó bajo el control del bando sublevado desde el primer día.

En 1956, Marruecos y España firmaron la independencia del país norteafricano y el fin del Protectorado. Perder la continuidad territorial con Tetuán afectó negativamente a la economía de la urbe. En el ámbito administrativo, las Cortes Generales aprobaron en 1995 que Ceuta pasase de municipio a ciudad autónoma, lo que le otorgó capacidad ejecutiva y representación en la Unión Europea.