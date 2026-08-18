El Poder Judicial y la Guardia Civil piden más medios para trabajar en Ceuta

Mujeres marroquíes intentan descansar este domingo cerca del CETI. Maria Alejandra Cardona | REUTERS

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitó este martes de manera urgente un refuerzo en el Tribunal de Instancia de Ceuta tras constatar el colapso de sus servicios a raíz de la crisis migratoria ocurrida los días 30 y 31 de julio, cuando cerca de 80.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos. El órgano de gobierno de los jueces respondió así al informe de su servicio de inspección, elaborado a petición propia el pasado 5 de agosto, que alertaba de una afección «extraordinaria» en la actividad judicial motivada por la acumulación de casi un centenar de muertes que se encuentran bajo investigación y más de una veintena de detenciones. El texto en el que el que se sustenta la petición realizada por la Comisión Permanente del CGPJ expone que, desde la avalancha de personas que llegaron a la ciudad autónoma durante los dos últimos días de julio y hasta el 5 de agosto, se incoaron 96 diligencias previas por fallecimiento, 23 relacionadas con detenidos y 15 de carácter urgente. Los siguientes siete días se registraron 72 nuevos atestados policiales con detenidos o citados.

Además, el documento refleja un incremento importante en los casos relacionados con agresiones sexuales. Una situación que les llevó a acordar diferir el cese del juez de apoyo asignado a la plaza de Violencia sobre la Mujer y a iniciar los trámites para incorporar a dos nuevos magistrados en comisión de servicios.

El plan de contingencia del CGPJ contempla una petición formal sobre la creación de una plantilla de cuatro funcionarios de refuerzo —un gestor, dos tramitadores y un auxilio—, dos intérpretes y un servicio urgente de tasación pericial para las guardias. Esta medida se basa en una solicitud formal presentada al Ministerio de la Presidencia y Justicia por un letrado de la Administración de Justicia. Además, está previsto que el vocal José Antonio Montero se desplace a la ciudad autónoma para evaluar la situación sobre el terreno y conocer de primera mano la sobrecarga.

Situación de «desbordamiento»

La Asociación Unificada de Guardias Civiles pidió este martes un refuerzo permanente de 200 agentes en Ceuta, además del incremento de medios materiales que faciliten el control fronterizo. El secretario de Organización Nacional de la asociación, Germán Gómez, junto al delegado ceutí de la AUGC, Rachid Sbihi, reivindicaron la necesidad de una mayor dotación de guardias civiles para poder controlar la situación en la ciudad autónoma. Esta reclamación «se mantiene desde hace más de una década», tal y como explicó el delegado.

En paralelo, también el secretario general del Sindicato de la Policía Nacional, Aarón Rivero, denunció la falta de efectivos en una situación de «desbordamiento», tras destacar que «los días posteriores a la invasión estuvieron únicamente 18 policías que, además, eran para la seguridad del presidente del Gobierno».

Ceuta está «indignada»

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, se reunió este martes con la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, e incidió en que «Ceuta está viviendo las consecuencias de la invasión». Además, aseguró que la población «está indignada y se siente impotente» ante la situación de los últimos días.