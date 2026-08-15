Un submarinista de la Guardia Civil en Ceuta: «Tocaba los cadáveres del fondo con las aletas»
CEUTA / COLPISA
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Estos profesionales, junto con los forenses, simbolizan la parte más ingrata del operativo que lleva recogidos 82 cuerpos en la orilla española16 ago 2026 . Actualizado a las 07:00 h.
«Era apenas un bebé, no tendría más de dos meses, flotando en un patito de goma que arrastraba su familia, rodeado de una muchedumbre que luchaba por llegar a la orilla española. Un sálvese quien