Un submarinista de la Guardia Civil en Ceuta: «Tocaba los cadáveres del fondo con las aletas»

Flotadores utilizados por cientos de migrantes para llegar a suelo español, el pasado 31 de julio en Ceuta. Reduan Dris | EFE

«Era apenas un bebé, no tendría más de dos meses, flotando en un patito de goma que arrastraba su familia, rodeado de una muchedumbre que luchaba por llegar a la orilla española. Un sálvese quien