Un submarinista de la Guardia Civil en Ceuta: «Tocaba los cadáveres del fondo con las aletas»

Sergio García CEUTA / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Flotadores utilizados por cientos de migrantes para llegar a suelo español, el pasado 31 de julio en Ceuta.
Flotadores utilizados por cientos de migrantes para llegar a suelo español, el pasado 31 de julio en Ceuta. Reduan Dris | EFE

Estos profesionales, junto con los forenses, simbolizan la parte más ingrata del operativo que lleva recogidos 82 cuerpos en la orilla española

16 ago 2026 . Actualizado a las 07:00 h.

«Era apenas un bebé, no tendría más de dos meses, flotando en un patito de goma que arrastraba su familia, rodeado de una muchedumbre que luchaba por llegar a la orilla española. Un sálvese quien

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete