Bruselas avala el retorno a Marruecos de los menores migrantes no acompañados que permanezcan en Ceuta

Niños y niñas a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta Gabriela Sardá Núñez | EUROPAPRESS

La Comisión Europea ha defendido este martes que todos los migrantes que permanecen ilegalmente en Ceuta sean retornados a Marruecos, incluidos los menores extranjeros no acompañados que cruzaron a la ciudad autónoma, al alegar que el derecho de la Unión Europea también contempla su devolución.

El portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammert, ha insistido en que mantienen la «expectativa» de que «todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados». Además, ha celebrado las declaraciones del Gobierno de España de que nadie que permanezca ilegalmente en Ceuta será trasladado a la península Ibérica, recoge Europa Press.

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Asimismo, al ser preguntado si los menores de edad están incluidos en esa declaración, obviando la protección especial que le atribuye el derecho comunitario, Lammert ha asegurado que «esto está regulado por el Derecho de la UE» y que la directiva de Retorno aprobada en junio contempla disposiciones para el retorno de migrantes en situación irregular, «incluidos los menores no acompañados».

«Así que esto también está cubierto por el Derecho de la UE», ha añadido, insistiendo en que la expectativa del Ejecutivo comunitario es que «todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados» y que las autoridades españolas y marroquíes trabajen para garantizar que estos retornos se produzcan «de manera efectiva».

Tras tomar nota de la intención de Marruecos de facilitar los retornos de todos los menores extranjeros no acompañados, Lammert ha reiterado el ofrecimiento de Bruselas para «facilitar y apoyar» este proceso, y ha celebrado el anuncio de España para aumentar la capacidad de acogida para hacer frente «a la situación humanitaria» de los migrantes irregulares.