El comité federal socialista del 2016, desde dentro: «Fue un horror como no he vivido nunca»
REDACCIÓN / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Diez de los once miembros del PSdeG, que se opusieron a la hoja de ruta de Pedro Sánchez, cuentan que vieron aquel día tras la difusión de vídeos con el trasiego de una urna03 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Aquel iba a ser un día negro. Ese presagio se venía cocinando desde hacía meses, tras un comité federal en julio del que el Partido Socialista salió ya dividido. El 1 de octubre del 2016#