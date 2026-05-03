El comité federal socialista del 2016, desde dentro: «Fue un horror como no he vivido nunca»

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela REDACCIÓN / LA VOZ

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Pedro Sánchez en la Ejecutiva Federal del PSOE del 2016.
Pedro Sánchez en la Ejecutiva Federal del PSOE del 2016. benito ordoñez

Diez de los once miembros del PSdeG, que se opusieron a la hoja de ruta de Pedro Sánchez, cuentan que vieron aquel día tras la difusión de vídeos con el trasiego de una urna

03 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Aquel iba a ser un día negro. Ese presagio se venía cocinando desde hacía meses, tras un comité federal en julio del que el Partido Socialista salió ya dividido. El 1 de octubre del 2016

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