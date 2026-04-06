La Kitchen: la trama de Interior bajo el Gobierno de Rajoy para espiar y sustraer datos de Luis Bárcenas

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

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El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.
El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. POOL New | REUTERS

Hoy arranca el juicio con siete ex cargos policiales y el exministro Jorge Fernández Díaz investigados

06 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Hoy comienza el juicio que resolverá si la cúpula del Ministerio de Interior durante el Gobierno de Rajoy espió al extesorero del PP Luis Bárcenas con el fin de sustraerle información comprometedora relacionada con la

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