Dignidad y Justicia critica al Gobierno vasco y al PSOE por liberar a la exdirigente etarra Anboto

La dirigente de ETA Soledad Iparraguirre, alias Anboto, durante un juicio en el 2021 Efe

La asociación Dignidad y Justicia criticó al Gobierno vasco y al PSOE por la decisión de conceder a la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto, un régimen de semilibertad de lunes a viernes con obligación de dormir en prisión. Para esta asociación, el Gobierno vasco «ha vuelto a traspasar otra línea moral y a traicionar a las víctimas del terrorismo» y otorgó a la «sanguinaria» exdirigente etarra el régimen de semilibertad, «como resultado del pacto de gobernabilidad vigente entre el PSOE y Bildu que permite que Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa».

Según considera esta asociación, «los terroristas dirigen así la política penitenciaria del Gobierno vasco» y «salen en libertad sin haber pedido perdón y sin haber colaborado con la justicia».

A su juicio, Anboto, condenada a más de 700 años de cárcel, «no ha aportado un solo dato que haya permitido avanzar lo más mínimo en la investigación» de los casos por los que fue condenada, «requisito que la ley exige antes de conceder beneficio alguno y que en este caso las autoridades obvian». La asociación recuerda también que la etarra está aún «procesada o investigada» en varias causas en la Audiencia Nacional «por una decena de asesinatos, entre ellos el de Miguel Ángel Blanco.