Illa aumenta el gasto en 6.000 millones de euros para intentar captar el apoyo de Esquerra

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante una reunión del Consell Executiu extraordinario, en el Palau de la Generalitat. Alberto Paredes | EUROPAPRESS

Con los presupuestos en el limbo, el Ejecutivo de Salvador Illa aprobó este jueves un suplemento de crédito de 5.988 millones de euros, el máximo permitido, para poder pagar las nóminas y garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos en Cataluña. Los socialistas catalanes y sus socios de investidura de Esquerra se han dado varios meses más para seguir negociando, hasta el mes de junio. La situación de inestabilidad presupuestaria que sufre la comunidad es evidente, con las cuentas públicas prorrogadas desde hace tres años. Las últimas se aprobaron en el 2023, bajo la Generalitat independentista de Pere Aragonès, de Esquerra, pactadas con el PSC, entonces en la oposición.

Según la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, «este suplemento de crédito da oxígeno en la Generalitat para poder continuar con el normal funcionamiento, a la espera de tener un nuevo presupuesto», además de «dar respuesta a algunos de los compromisos acordados con los agentes económicos y sociales, y con el grupo parlamentario de los Comunes», como la bonificación del transporte público o la limitación de la compra especulativa de viviendas, muy criticada por los empresarios. Romero había advertido de que, sin presupuestos y sin suplementos de crédito, la Generalitat sufriría tensiones de tesorería a partir de abril, que obligarían a la administración autonómica a suspender programas para cubrir el pago de las nóminas. De hecho, de los casi 6.000 millones aprobados, un total de 3.430 se destinarán al capítulo de personal, para cubrir «necesidades urgentes de gasto». Además, recoge los incrementos de sueldo a mossos (400 euros más al mes) y docentes (200 más). También habrá dinero para el plan de salud mental, los conciertos sanitarios, la dependencia, el gasto en farmacia, las ayudas al alquiler y al fomento del catalán.

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La renuncia del PSC a presentar las cuentas en el Parlamento regional ante la negativa de Esquerra a apoyarlas da más tiempo a ambos partidos para tratar de alcanzar un acuerdo. Junqueras siempre ha puesto como condición previa que el Gobierno central garantice el traspaso del IRPF a Cataluña, tal como acordaron PSC y ERC en el pacto de investidura. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negó ayer que la decisión de Illa responda a la intención de no dañar su campaña como candidata del PSOE en las elecciones andaluzas. Por su parte, Oriol Junqueras emplazó al PSC a plantear «alternativas tan buenas o mejores» que la cesión del IRPF «si no es capaz de convencer al PSOE» al respecto.