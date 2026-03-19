Sánchez justifica ahora por la guerra que el Ejecutivo siga sin Presupuestos

Montero, este jueves en la Casa de América, en Madrid. Chema Moya | EFE

Nuevo aplazamiento de las cuentas públicas tras nueve meses prometiendo presentarlas aunque fuera para ser rechazadas. «Ahora estamos en lo importante y en lo urgente. Nadie podía prever esta guerra. Los ciudadanos deben ser conscientes de la gravedad de la situación. No es una guerra cualquiera. Es un sumatorio de guerra que va a más, no a menos. Y está teniendo impacto en los combustibles, en los fertilizantes, y más en los países del sur global», advirtió este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Bruselas, donde asistió al Consejo Europeo. «Estamos centrados en el real decreto ley [...]. Posteriormente, podremos hablar de los Presupuestos», apuntó el socialista, en alusión al paquete de medidas urgentes que prevé aprobar hoy en un Consejo de Ministros extraordinario para paliar las consecuencias del conflicto bélico en Oriente Medio. El Gobierno sigue así sin cuentas, operando con las prorrogadas desde el 2023.

También la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó que el Ejecutivo retrasará «unas semanas» —más allá de marzo, la última fecha a la que se había comprometido— la presentación de las cuentas para tomarse como «una prioridad» la negociación de este real decreto-ley por la crisis de la guerra de Irán, «que es mucho más profunda en términos políticos» que otras anteriores, dijo en RTVE. La también candidata a la Junta de Andalucía no detalló el contenido del paquete, pero señaló que serán políticas de «consenso» que aún están negociando con sus socios parlamentarios, y que se irán adoptando de forma progresiva. «Tener cuentas públicas actualizadas es un bien muy valioso y no hay que desaprovechar ninguna oportunidad. No contemplo que podamos entrar en el 2027 sin Presupuesto», añadió quien dejará su cargo en breve para presentarse a los comicios andaluces, que deben celebrarse en junio como muy tarde. Montero se mostró, además, muy sorprendida por la «polémica» sobre el momento en que se presentarán las cuentas, pero lo cierto es que la ministra portavoz, Elma Saiz, había avanzado esta semana que sería este mismo mes.

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«Un fallo multiorgánico»

Este nuevo aplazamiento sine die no solo «incumple una obligación constitucional», sino que es una «falta de respeto a la inteligencia de los españoles», sostuvo el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, que también viajó a Bruselas para participar en una reunión del PPE. «Hay un fallo multiorgánico desde el 2023 hasta el año 26 en que el Gobierno no gobierna porque no tiene mayoría en el Parlamento [...]. Alegar que no presenta los Presupuestos porque hace quince días ha empezado una guerra en Irán es algo que no se lo cree ni el presidente», criticó.

«Sánchez está dormitando en el Gobierno y comportándose como un zombi político, que no aprueba ni leyes ni Presupuestos», agregó Feijoo, tras tachar de «indecente e inmoral» que el socialista lleve «tres semanas haciendo caja» con la subida de precios por el conflicto bélico. El popular, partidario de contener la inflación ajustándola vía impuestos, dijo que si el PP gobernara bajaría del 21 al 10 % el IVA de combustibles y energía.

Sánchez, a Rajoy en el 2018: «Un Gobierno sin Presupuestos es como un coche sin gasolina»

Los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Gobierno de Pedro Sánchez datan del ejercicio del 2023, por lo que se remontan a la legislatura pasada. Fueron aprobados por una mayoría absoluta de 187 diputados en el Congreso el 20 de diciembre del 2022. Desde entonces, las cuentas públicas han sido prorrogadas debido a la debilidad parlamentaria y a la falta de apoyos. Sin embargo, esta práctica, relativamente habitual en anteriores ejecutivos (1978, 1982, 1995, 2011, 2016 y 2017), fue muy criticada por el líder socialista cuando estaba en la oposición, y el popular Mariano Rajoy gobernaba la bancada azul. «Eluden de nuevo sus responsabilidades. Aprobar los Presupuestos es la primera y principal obligación de un gobierno, porque un gobierno sin Presupuestos es como un coche sin gasolina», aseguraba el secretario general del PSOE en febrero del 2018, durante un comité federal celebrado en Aranjuez.

«Es prorrogar los problemas»

«Les exigimos que presenten el anteproyecto de PGE . Vivir de la prórroga es consolidar los recortes al estado de bienestar. Es prorrogar los problemas. Vivimos tiempos demasiado trascendentales como para no hacer nada», apuntaba Sánchez, para censurar la prórroga presupuestaria anunciada por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que lograría sacarlos adelante una semana antes de la moción de censura que acabó con el Gobierno del PP.

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La carta magna obliga en su artículo 134 al Ejecutivo a presentar ante la Cámara Baja las cuentas públicas al menos tres meses antes de que expiren las del año anterior. Pese a que el socialista se comprometió a cumplir este mandato, lo cierto es que prorrogó los Presupuestos del 2024, que no se presentaron debido a los retrasos por la aprobación de la ley de amnistía; y los del 2025, para evitar que fuesen rechazados. Este año, Sánchez había prometido presentarlos en tiempo y forma, antes del 1 de octubre. Más tarde, el Ejecutivo apuntó que lo haría en febrero del 2026 para que fueran aprobados entre abril y mayo, sin descartar que hubiera «una ventana de oportunidad» para hacerlo antes. Ahora, se aplazan de nuevo «unas semanas» y sine die.