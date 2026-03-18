Feijoo avisa a Sánchez de que no apoyará un decreto ómnibus con la excusa de la guerra

Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Gobierno. Marta Fernández | EUROPAPRESS

El primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo tras el inicio de la guerra de Irán se convirtió una vez más en un diálogo de sordos en el que los dos principales líderes del país parecen transitar por vías paralelas. Mientras el popular quiso hacer hincapié en la política doméstica recordando la derrota de los socialistas en Castilla y León, que se suma a otras diez en los últimos doce procesos electorales, el presidente del Gobierno intentó exprimir su posición en contra del conflicto en el golfo pérsico como excusa para frenar los ataques del líder de la oposición. Del cara a cara solo salió una idea nueva. que el PP no apoyará el decreto para paliar los efectos del conflicto bélico que el Ejecutivo prevé aprobar el viernes si este incluye medidas ajenas a las bonificaciones a los ciudadanos. «No cuente con nosotros para un decreto ómnibus», insistió Feijoo ante un Sánchez que le reprochaba buscar excusas como en el caso del llamado escudo social.

Antes, Feijoo había acusado al presidente del Gobierno de ser un «perdedor» y le dijo que, por más que «disimule», sus «diez derrotas» electorales no son «una mala racha» sino «un veredicto al superhéroe de la democracia», a quien «le están fallando los superpoderes».

Leer más: Sánchez limita a la política internacional sus comparecencias en el Congreso

En la sesión de control al Gobierno, Feijoo le ha reclamado usar el «no a la guerra» como «cortina de humo», algo que no le ha funcionado, ha dicho, y le ha animado a «copiar» las medidas que hace dos semanas presentó el PP para paliar los efectos de la guerra de Irán, en lugar de traer al Congreso «un decreto ómnibus».

Sánchez no hizo referencia a las elecciones en Castilla y León y reclamó responsabilidad al líder del PP para que apoye las medidas incluidas en el plan que aprobará el viernes para hacer frente a las consecuencias de una guerra en Irán y ante la que ha reprochado a Feijoo estar a favor.

El líder socialista ignoró las palabras de Feijoo contra la guerra y recurrió al antecedente de la invasión de Irak para exigirle al popular más contundencia contra la posición de Estados Unidos, también en Gaza. El popular replicó con las medidas económicas instando al presidente del Gobierno a «dejar de exprimir a los españoles» y copiar las medidas de bonificación fiscal presentadas por el PP.

En otra respuesta al PNV, Pedro Sánchez ha avanzado este miércoles en el Congreso su intención de seguir acelerando el despliegue de la energía renovable en el país mediante el decreto ley para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán, a lo que los nacionalistas vascos han avisado a Sánchez de que «no se la juegue» y negocie las medidas de ese decreto con los grupos parlamentarios.

Leer más: Vota y opina: ¿Debería incluir el Gobierno la rebaja del IVA de la cesta de la compra en el plan anticrisis?

Sánchez ha remarcado que, por «necesidad y convicción», el Gobierno siempre apuesta por el diálogo, teniendo en cuenta que se encuentra en minoría parlamentaria, por lo que tiene que negociar tanto con formaciones de «centro-derecha y centro-izquierda».

«Espero, señoría, que por el bien y por la responsabilidad que todos tenemos en relación con la respuesta a esas consecuencias socioeconómicas, encontremos ese acuerdo», ha apostillado Pedro Sánchez.

Luego, en el turno de las preguntas a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, la también ministra de Hacienda volvió a aplazar la presentación de los Presupuestos. Si hasta ahora el límte autoimpuesto era el primer trimestre del 2026, la ministra se limitó a indicar en la sesión de control que se presentarán a lo largo del año.

Hasta tres diputados del PP, el secretario general, Miguel Tellado, la portavoz, Ester Muñoz, y el diputado Elías Bendodo, interrogaron a Montero sin obtener más concreción sobre la fecha prevista.

El Gobierno está ya fuera de plazo desde hace meses, porque la Constitución indica que las cuentas deben presentarse antes del 1 de octubre. «¿Qué Presupuestos va a presentar usted, los del 2024, los del 2025, los de 2026, todos juntos o realmente ninguno?», le dijo Tellado con ironía, tachando de «rotundamente incompetente» a la ministra por haber presentado solo tres proyectos de Presupuestos en ocho años.

La responsable de Hacienda señaló que la prórroga presupuestaria que vive el país desde hace tres años «es plenamente constitucional» y aseguró que el Gobierno sigue trabajando «para traer unos Presupuestos durante este año».

Bendodo mantuvo el tono de burla y preguntó a Montero si presentará las cuentas antes de dejar el Gobierno para preparar la campaña para las elecciones en Andalucía. En su respuesta, la ministra le reprochó que ante una situación «muy seria» como la guerra de Irán el PP se limite a hacer «chistes o chascarrillos» y a recurrir al «bulo y la mentira» porque «no tiene proyecto de país». Algo que, a su juicio, prueba el «desnorte» de los populares en política internacional.