El PP gana con autoridad en Castilla y León, y frena el ascenso de Vox, mientras el PSOE se recupera

Resultados de las elecciones de Castilla y León

El PP gana con autoridad, mejora sus resultados y se mantiene como fuerza hegemónica de la derecha. El PSOE se recupera y crece en votos y escaños por primera vez en el último ciclo electoral. Vox sube, pero ve frenado su ritmo de crecimiento. La izquierda alternativa se hunde y las fuerzas regionalistas se debilitan, aunque seguirán presentes en las Cortes autonómicas. Ese es el resumen de unas elecciones en Castilla y León que dejan de nuevo un escenario en el que los populares son los únicos con opciones de gobernar, aunque necesitarán para ello el apoyo del partido de Santiago Abascal. El PP de Alfonso Fernández Mañueco consigue 33 escaños, dos más de los 31 que tenía hasta ahora, y un 35,4 % de los votos, mientras que el PSOE (30,8 %), con 30 procuradores, suma dos a los 28 que consiguió en 2022. Vox, que tenía 13, sube a 14, pero con un 18,8 % se queda lejos de su objetivo de alcanzar por primera vez el 20 %.

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PP

Sigue fuerte pese al empuje de Vox El PP gana dos escaños y más de cuatro puntos en porcentaje de voto. La estrategia de confrontación directa con Vox puesta en marcha por Alberto Núñez Feijoo en Castilla y León demuestra que los populares son capaces de seguir creciendo pese a la tendencia al alza del partido de Santiago Abascal. Una situación que refuerza el espacio político de la derecha, que con un 54,3 % (57,08 % si se añade a Se acabó la fiesta y Por Ávila) vuelve a sumar más de la mitad de los votos en unas elecciones autonómicas tras conseguirlo en Extremadura (60 %) y Aragón (52,14 %). El PP saca 4,5 puntos de ventaja a los socialistas cuando en 2022 esa distancia fue de solo 1,3 puntos. Los populares recogen prácticamente todo el voto de Ciudadanos, que desaparece de la escena en Castilla y León tras lograr el 4,49 % en los anteriores comicios.

PSOE

Un buen candidato y el «No a la guerra». Tras una racha de malos resultados electorales, los socialistas mejoran sus cifras del 2022. El PSOE rentabiliza la campaña del «No a la guerra» puesta en marcha por Pedro Sánchez tras el ataque a Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Pero el mérito es especialmente del candidato del PSOE, Carlos Martínez, que ha logrado frenar la sangría de votos socialistas que se produjo en Extremadura y Aragón con un discurso alejado de la disciplina de Ferraz y un mensaje moderado. Pese a todo, los socialistas se quedan sin opciones de gobernar y no alcanzan sus mejores expectativas, que en el final de la campaña les llevaron a especular con una victoria en votos sobre el PP. Sus cifras quedan en todo caso muy por encima del suelo del PSOE en esta comunidad, que fue de 25 escaños alcanzados en 2015.

Vox

Frena su ritmo. El partido de Santiago Abascal ve rebajadas sus expectativas y queda lejos de su objetivo de sumar uno de cada cinco votos. Las polémicas internas por las purgas llevadas a cabo por la dirección nacional pasan factura a Vox. El resultado indica también que el bloqueo de Abascal en la formación de gobiernos autonómicos con el PP se paga caro. Y tampoco su apoyo nítido a Donald Trump le ha favorecido. Abascal tiene el control de su formación y mantendrá altas las exigencias para la investidura de Mañueco y también la de María Guardiola en Extremadura y la de Jorge Azcón en Aragón. Queda en el aire si exigirá entrar en los gobiernos.

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La izquierda a la izquierda del psoe se hunde

La división se paga. El resultado confirma las peores expectativas para la izquierda a la izquierda del PSOE. La división ha sido letal. El descalabro de este espacio político se produce a costa del crecimiento de los socialistas. El paso atrás dado por Yolanda Díaz al renunciar a ser candidata en las generales ha dejado huérfana de liderazgo a Sumar, que se hunde pese al intento de refundación. Y peor aún es el panorama que se abre para Podemos, que confirma su progresivo declive, quedándose una vez más fuera de un Parlamento autonómico. El partido morado obtiene la mitad de los votos de la extrema derecha de Se Acabó la Fiesta, el partido de Alvise Pérez. De cara a las generales, solo una improbable reunificación de Podemos y el espacio político de Sumar les daría alguna opción en las generales.

Refuerzo del bipartidismo

Más del 65 %. Los resultados confirman el auge del bipartidismo. Entre el PP y el PSOE alcanzan más del 65 % de los votos, cuando en 2022 sumaban el 61,4 % entre los dos.

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Fuerzas regionalistas

UPL y Por Ávila aguantan. Entre los regionalistas, Unión del Pueblo Leonés (UPL) es el más fuerte y mantiene sus tres escaños. Por Ávila conserva también su diputado en esa provincia. Soria ¡Ya! retrocede y se deja dos de los tres procuradores del 2022.