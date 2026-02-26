Junts provoca otras dos derrotas del Gobierno al rechazar el decreto antidesahucios y el tope de precios ante situaciones de emergencia

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; durante el pleno del Congreso.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; durante el pleno del Congreso. JESÚS HELLÍN

El Ejecutivo saca adelante la subida de las pensiones con la única oposición de Vox, y las ayudas por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida, por unanimidad

26 feb 2026 . Actualizado a las 17:00 h.

El Gobierno encajó este jueves otras dos derrotas de peso en el Congreso. Junts sumó sus votos a los del PP y Vox para rechazar el decreto de medidas sociales aprobado por el Ejecutivo, que

