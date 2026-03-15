Vox confirma la expulsión de su afiliado número 1 por apoyar a Ortega Smith

El concejal de Vov Ignacio Ansaldo, durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, el pasado febrero. Gustavo Valiente | EUROPAPRESS

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Ignacio Ansaldo, que tiene el carné de afiliado número uno de la formación de la que es fundador y es afín al también concejal Javier Ortega Smith, anunció que ha sido expulsado del partido. «Hoy me han echado de mi partido», escribió el sábado el edil en X, un mensaje que cierra con un emoji con expresión llorosa. Vox ya había suspendido cautelarmente de militancia a Ansaldo el 23 de febrero, día que hizo lo mismo con la portavoz adjunta en Madrid Carla Toscano, también próxima a Ortega Smith.

Esos expedientes de suspensión cautelar llegaron cinco días después de que Vox decidiera suspender de militancia también cautelarmente a Ortega Smith por «desacatar» una resolución del comité ejecutivo nacional (CEN) que disponía su cese como portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid. Ortega Smith fue finalmente expulsado del partido el 6 de marzo cuando el comité de garantías de Vox le achacó una «infracción muy grave» al frustrar su relevo como portavoz municipal.

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Ortega Smith presentó el lunes una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos contra el CEN y contra el comité de garantías tras filtrarse su expediente de expulsión de la organización por «una filtración que vulnera la confidencialidad del expediente sancionador».

El edil explicó que desde la dirección le pidieron que se «hiciera el harakiri» presentando su dimisión como portavoz como «si hubiese hecho algo malo». «Si no lo cumplía ya tenían la excusa para expulsarme», lamentó.