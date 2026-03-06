Vox expulsa definitivamente a Ortega Smith del partido

Javier Ortega Smith, atendiendo a los medios el pasado 20 de febrero Diego Radamés | EUROPAPRESS

El Comité de Garantías de Vox ha anunciado la expulsión de Javier Ortega Smith del partido al considerar que ha cometido una «infracción muy grave» tras frustrar su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia. «El Comité de Garantías ha finalizado este jueves el expediente disciplinario de Javier Ortega Smith acordando su expulsión del partido y la pérdida de la condición de afiliado por "infracción muy grave" al haberse negado a cumplir una resolución emanada del Comité Ejecutivo Nacional que acordaba el cambio de portavocía en el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid», ha señalado en un comunicado recogido por Europa Press.

Por otra parte, el comité ha abierto un «expediente disciplinario» contra José Ángel Antelo, diputado en la Asamblea de Murcia, por los «hechos protagonizados y las manifestaciones» desde el pasado 26 de febrero, cuando cinco de los seis miembros del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox en la Región de Murcia dimitieron en bloque para forzar su expulsión, aduciendo una «grave crisis de cohesión interna».

El mismo órgano ha decidido, de manera cautelar, suspender de militancia e inhabilitar a Antelo para ejercer «cualquier cargo» dentro de la formación, alegando la «especial gravedad de los hechos».