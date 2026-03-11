Antelo reclama a Abascal un congreso en Vox tras la purga de los críticos

El portavoz de Vox en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo el 5 de marzo durante un momento del pleno. Marcial Guillen

El expresidente de Vox Murcia José Ángel Antelo pidió a la dirección nacional del partido la celebración de un congreso extraordinario. «Nadie discute el liderazgo de Santiago Abascal, pero si se discuten las maneras y quién toma las decisiones», destacó el también exvicepresidente del Gobierno murciano, que estimó que esta celebración supondría una «imagen de transparencia y de limpieza de la organización». Por otro lado, la formación en Murcia ya nombró al sustituto de Antelo a nivel orgánico. Será José Manuel Pancorbo, que fue consejero de Fomento en el año que permaneció Vox en el Ejecutivo autonómico.

La petición del gallego Antelo se une a la de otros rostros de Vox que, en estos últimos años, han perdido su peso político en la formación. Es el caso de Iván Espinosa de los Monteros, exportavoz del partido en el Congreso y uno de los fundadores del partido ultraconservador, que lidera este movimiento dentro de Vox. «Tenemos que hablar internamente el reposicionamiento ideológico de la formación y en manos de quién está», destacó en EsRadio.

En la calle Bambú no contemplan un adelanto del congreso. Lo sitúan en el 2028, tal como está previsto de forma ordinaria. El diputado de Vox José María Figaredo aseguró que el PP está utilizando a Espinosa de los Monteros. «Se están paseando por todos los medios afines al PP que durante años como portavoces de Vox no les daban entrevistas y, de repente, ahora, justo antes de unas elecciones [las de Castilla y León], todo son entrevistas y se pasean por todos los platós de televisión», destacó. Consideró la petición de su excompañero de bancada una tendencia de «la vieja política», representada por PP y PSOE, y pidió a los excargos críticos «dejarse de pijadas, dejarse de gilipolleces de si un congreso o un cotilleo».

Por otro lado, el ex secretario general de Vox Javier Ortega Smith denunció el lunes ante la Agencia Española de Protección de Datos al que ya es su expartido por filtrar su expediente de expulsión y, por tanto, sus datos personales. Además, Ortega Smith critica que se haya efectuado su expulsión sin que se dé por resuelto su expediente abierto por negarse a ceder la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid, tal como decidió el comité ejecutivo nacional.

En un comunicado, Vox destacó que se limitó a compartir una nota de prensa en la que «no hay contenido alguno del expediente abierto» y en la que tan solo aparece la decisión del comité de garantías del partido.