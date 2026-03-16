Mañueco ofrece «diálogo» a Vox y «un Gobierno para todos»

El candidato del PP a la reelección como presidente en la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, interviene tras conocer los resultados de las elecciones. MANUEL ÁNGEL LAYA / EUROPA PRESS

«Vamos a dialogar con todos, pero con quien no vamos a pactar es con el PSOE». El popular Alfonso Fernández Mañueco compareció tras su victoria y ofreció un «Gobierno para todos». Aseguró haber recibido de los electores un mensaje de «diálogo, acuerdo y pacto». Apuntaba así a una alianza con Vox y se mostraba convencido ya de que logrará aprobar los próximos Presupuestos. Pero precisó que los votantes han dicho que quieren un Gobierno liderado por los populares y esa será su «guía». «Lo que hoy ha ocurrido es que nuestra estrategia y proyecto de futuro han tenido el máximo respaldo», indicó, destacando que el PP es el partido que más ha crecido en votos, porcentaje y escaños.

Mañueco se mostró satisfecho de haber «triplicado la distancia con el PSOE» y duplicado en votos a Vox. «Frente al ruido y el panorama negativo, gris que veían otros partidos, nuestra tierra ha elegido certezas», proclamó.

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijoo, dio su enhorabuena a Mañueco «por su incontestable victoria». «Hemos sido los más votados, los que más hemos crecido y triplicamos la distancia con el PSOE respecto a 2022», sostuvo Feijoo en un mensaje en X en el que destacó que «de las últimas doce noches electorales, el PP cosecha diez victorias». «Los españoles nos siguen ratificando como la única opción de gestión y son claros: España tiene alternativa. Vamos a por ella», concluía Feijoo.