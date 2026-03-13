Vota y opina: ¿A quién beneficia el rechazo de Vox a formar parte de los gobiernos autonómicos?

El presidente de Vox, Santiago Abascal, acompaña al candidato a la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, durante su visita la localidad de Treviño, en Burgos. SANTI OTERO / EFE

A estas horas Vox no ha entrado a formar parte de los gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón, donde sus votos son necesarios para que las investiduras de ejecutivos presididos por el PP salgan adelante. Tres meses después de los comicios extremeños, la formación de Abascal ha rechazado todos los acuerdos, una situación que se repite en Aragón y que podría también repetirse en las elecciones de este domingo en Castilla y León. ¿A quién beneficia el rechazo de Vox a formar parte de los gobiernos autonómicos?

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