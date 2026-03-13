Vota y opina: ¿A quién beneficia el rechazo de Vox a formar parte de los gobiernos autonómicos?
REDACCIÓN / LA VOZ
ESPAÑA
La formación de Abascal ha rechazado los acuerdos para que las investiduras de ejecutivos presididos por el PP salgan adelante13 mar 2026 . Actualizado a las 16:35 h.
A estas horas Vox no ha entrado a formar parte de los gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón, donde sus votos son necesarios para que las investiduras de ejecutivos presididos por el PP salgan adelante. Tres meses después de los comicios extremeños, la formación de Abascal ha rechazado todos los acuerdos, una situación que se repite en Aragón y que podría también repetirse en las elecciones de este domingo en Castilla y León. ¿A quién beneficia el rechazo de Vox a formar parte de los gobiernos autonómicos?
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