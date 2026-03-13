La segunda mujer que denunció a Errejón no se ratifica, lo que aboca a archivar la causa

Íñigo Errejón, en una fotografía de archivo A. Pérez Meca

La segunda mujer que denunció al exportavoz de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón por presunta agresión sexual no ha ratificado la denuncia ante el juzgado, lo que aboca a que la jueza archive la investigación que inició hace unas semanas. Según ha confirmado a Efe el letrado de la denunciante, Alfredo Arrién, esta mujer no ha acudido al juzgado a ratificar la denuncia tras sufrir un ataque de pánico, al pensar en las consecuencias que puede tener para ella el proceso.

El juzgado especializado en violencia sobre la mujer número 12 de Madrid admitió recientemente esta denuncia, que es la segunda por presunta agresión sexual contra Íñigo Errejón tras la que interpuso la actriz Elisa Mouliaá por unos hechos ocurridos en octubre del 2021, y que se dirime en otro juzgado.

Errejón dejó todos sus cargos políticos en octubre del 2024 tras hacerse pública la primera de las denuncias, aunque atribuyó los hechos a la presión de su papel en primera línea y aseguró que iba a centrarse en su defensa.