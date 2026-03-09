Un juzgado admite a trámite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

Íñigo Errejón, en una imagen de archivo Alberto Ortega / Europa Press

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 12, en Madrid, ha admitido a trámite la denuncia que presentó una segunda mujer contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual ocurrido en octubre del 2021. La mujer sostiene que la violación se produjo en casa del exdiputado. «De manera sorpresiva y violenta, el denunciado la sujetó por el cuello, la colocó de espaldas y la penetró vaginalmente por la fuerza, sin su consentimiento y pese a que la denunciante gritó reiteradamente que cesara», recoge el texto que presentó su abogado, el mismo que el de la actriz Elisa Mouliaá, la primera denunciante por hechos parecidos contra el que fuera responsable de Más Madrid.

Fue a finales de febrero cuando la mujer presentó esta segunda denuncia, fruto de un nuevo presunto caso de agresión sexual contra el exparlamentario de Sumar Íñigo Errejón. El letrado Alfredo Arrién, quien representa a la supuesta segunda víctima, aseguró en ese momento que se trata de una mujer «de cierto reconocimiento público», según algunas fuentes una actriz conocida, que solicitó ante la Policía constituirse como testigo protegido y afirmó haber sido violada por el exdirigente de Más País.

La presunta agresión, según el testimonio de la denunciante, ocurrió el 16 de octubre del 2021, apenas 24 días después del episodio relatado por Mouliaá. La mujer sostiene que Íñigo Errejón la penetró digitalmente sin su consentimiento tras abandonar una fiesta donde ambos habían consumido alcohol y cocaína. Durante el trayecto hacia el domicilio del exdirigente, y pese a que ella accedió inicialmente a una felación ante la insistencia de él, el cofundador de Podemos habría introducido sus dedos en la vagina de la víctima ignorando su negativa.

En su declaración policial, la mujer subrayó que el exdiputado intentó penetrarla de forma reiterada pese a su «oposición activa» y su rechazo constante a mantener relaciones. Según su relato, Errejón llegó a susurrarle una amenaza directa para anular su resistencia: «Si gritas, es peor. Si te resistes, es peor».

Una vez en la vivienda, el exdirigente manifestó su intención de consumar el acto sexual, a lo que ella condicionó su aceptación al uso de preservativo. Aunque él le aseguró que no habría penetración, el desenlace fue distinto según la denuncia. «De manera sorpresiva y violenta, me sujetó por el cuello, me colocó de espaldas y me penetró vaginalmente por la fuerza sin mi consentimiento», detalla la víctima sobre el momento final de la agresión.