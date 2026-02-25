Una segunda mujer acusa a Íñigo Errejón de violarla en 2021 cuando era diputado

Íñigo Errejón a su llegada a una junta de portavoces del Congreso en octubre del 2024 Alberto Ortega / Europa Press

Nueva denuncia por un presunto caso de agresión sexual contra el exparlamentario de Sumar Íñigo Errejón. Y precisamente vinculado a ella aparece el abogado de la actriz Elisa Mouliaá, la primera denunciante por hechos parecidos contra el que fuera responsable de Más Madrid. Se trata del letrado Alfredo Arrién , quien representa a la supuesta segunda víctima, una mujer «de cierto reconocimiento público» que ha solicitado ante la Policía constituirse como testigo protegido y afirma haber sido violada.

Según ha manifestado este martes por la noche en el programa Código 10 de la cadena Cuatro, la supuesta agresión se habría cometido el 16 de octubre del 2021, apenas 24 días después de la sufrida presuntamente por Mouliaá, cuyo caso tiene visos de poder acabar en juicio al mantener la joven intérprete finalmente su acusación. En esta ocasión, la mujer asegura que Errejón introdujo sus dedos en su vagina y la penetró en contra de su voluntad.

De acuerdo con la versión de la mujer, ambos se encontraban en una fiesta donde habían consumido alcohol y cocaína cuando decidieron marcharse al domicilio de Errejón. En el trayecto y después de que él le insistiera para que le practicara una felación y ella aceptara, el que también fuera cofundador de Podemos le habría introducido los dedos en la vagina en contra de su voluntad.

«Si te resistes, es peor»

La denunciante relata que, en el camino, el exdiputado intentó penetrarla a pesar de su «oposición activa» y que no cesó en su intento de mantener sexo con ella. «Me susurró: "Si gritas, es peor. Si te resistes, es peor"», afirma en su declaración policial que le dijo el exdiputado, que según ella le pidió de nuevo una felación, a la que ella volvió a acceder. Una vez en el domicilio, el exdiputado manifestó presuntamente su intención de mantener relaciones sexuales con la supuesta víctima, a lo que ella respondió que «no sin preservativo». Él le aseguró que no habría penetración, pero no fue así, de acuerdo con la versión de la denunciante. «De manera sorpresiva y violenta, me sujetó por el cuello, me colocó de espaldas y me penetró vaginalmente por la fuerza sin mi consentimiento», relata.

La mujer ha denunciado a Errejón en una comisaría de Madrid en lugar de hacerlo en los juzgados de instrucción ordinarios porque, según su abogado, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) -el área de la Policía Nacional especializada en casos de violencia sexual y también casos de violencia de género- no les garantizaba el anonimato ni tampoco les daba una protección especial tras haber estado casi cuatro horas hablando de este caso. Llegados a este punto, la presunta víctima ha acudido a la Policía para constituirse como testigo protegido.

La denunciante, que ha estado en contacto con Elisa Mouliaá durante los últimos meses, ha tomado la decisión de acudir ahora a la Policía y no tiempo antes debido al «miedo» de que su identidad se filtrara. Temía, según ha señalado su abogado, que todo ello pudiera afectar a su carrera y también a su imagen, al tratarse de un personaje de «cierto reconocimiento público».