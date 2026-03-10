Sánchez no comparecerá en el Congreso hasta el 25 de marzo para explicar su posición ante la guerra de Irán

La ministra de Educación, Milagros Tolón, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ / EUROPA PRESS

«Decir no a la guerra es la mejor medida». La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, resumió de esa manera el aplazamiento, sin fecha prevista, de la adopción de medidas para paliar los efectos económicos de la guerra de Irán. El Ejecutivo ha convocado una ronda de consultas durante esta semana con los grupos parlamentarios, incluido Vox en esta ocasión, para buscar «la unanimidad», además de con los agentes sociales, con el objetivo de «poner en común» un paquete de medidas.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, será el interlocutor del Gobierno, mientras que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no comparecerá en el Congreso hasta el próximo 25 de marzo para informar de la posición adoptada por España ante el conflicto y explicar su participación en el próximo Consejo Europeo, que se celebra los días 19 y 20 de marzo.

Nueva brecha con Sumar

El PP acogió con escepticismo la ronda de contactos. «No vamos a formar parte de la campaña de propaganda de Sánchez para tapar los escándalos que tiene», dijo su portavoz, Ester Muñoz. Los populares consideran que la iniciativa del presidente se debe a que «no les ha funcionado el ‘No a la guerra'». El PP ya hizo público el pasado lunes su «plan de emergencia» para hacer frente al alza de los precios, adelantándose a las medidas que pudiera adoptar el Gobierno y apremiando a que se pongan en marcha cuanto antes. Según el PP, sus propuestas supondrían un ahorro de 900 euros al año para un hogar medio.

Pero tampoco Sumar, socio del PSOE en el Ejecutivo, comparte la pasividad del ala socialista, a la que reprocha llegar «tarde» a la hora de desplegar lo que denomina un nuevo escudo social ante la crisis provocada por la guerra de Irán. Entre las propuestas de Sumar figura un impuesto «inteligente» a los grandes supermercados que facturen más de 100 millones.

La intención del Gobierno es acordar primero las acciones con el resto de grupos antes de llevarlas al Congreso, dado el precedente del decreto de prórroga de ayudas sociales, que fue rechazado por el Parlamento con el voto en contra del PP, Vox y Junts.