Junts da un doble golpe al Gobierno y rechaza con PP y Vox dos reales decretos sociales
MADRID / COLPISA
ESPAÑA
Los posconvergentes suman a su rechazo al escudo contra los desahucios el voto en contra del texto que buscaba limitar subidas de precio en situaciones de emergencia26 feb 2026 . Actualizado a las 16:09 h.
No hubo una sino dos estocadas de Junts hoy al Gobierno. La formación independentista ya había advertido de que tumbaría el amplio real decreto ley en el que el Gobierno decidió incluir entre otras muchas medidas