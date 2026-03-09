El PP propone duplicar la deducción por hijo en el IRPF y bajar un 10 % el IVA de la energía

María Eugenia Alonso MADRID / COLPISA

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, este domingo en un acto de campaña en Tordesillas (Valladolid).
Los populares contraatacan con llevar al Congreso un paquete de medidas económicas si el Gobierno no lo aprueba antes en el Consejo de Ministros

09 mar 2026 . Actualizado a las 10:27 h.

El PP llevará al Congreso un paquete de medidas para paliar el impacto de la subida de los precios de la energía, entre las que está duplicar la deducción por hijo en el IRPF, bajar un 10 %

