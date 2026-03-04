El Supremo fija para el 7 de abril el inicio del juicio contra Ábalos y Koldo tras rechazar los intentos de retrasar la vista

El exasesor ministerial Koldo García saliendo del Tribunal Supremo tras comparecer ante el juez Leopoldo Puente el 16 de octubre del 2025. Borja Sánchez-Trillo | EFE

Ya es oficial e irrevocable. José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama se sentarán en abril en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo. Será el próximo 7 de abril, martes, a