El Supremo fija para el 7 de abril el inicio del juicio contra Ábalos y Koldo tras rechazar los intentos de retrasar la vista

Melchor Saiz-Pardo, Mateo Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El exasesor ministerial Koldo García saliendo del Tribunal Supremo tras comparecer ante el juez Leopoldo Puente el 16 de octubre del 2025.
El primer gran juicio contra la trama que salpica al PSOE se solapará con la vista oral del caso Kitchen sobre el espionaje ilegal del Gobierno de Rajoy a Bárcenas

04 mar 2026 . Actualizado a las 20:59 h.

Ya es oficial e irrevocable. José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama se sentarán en abril en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo. Será el próximo 7 de abril, martes, a

