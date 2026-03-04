El Supremo fija para el 7 de abril el inicio del juicio contra Ábalos y Koldo tras rechazar los intentos de retrasar la vista
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El primer gran juicio contra la trama que salpica al PSOE se solapará con la vista oral del caso Kitchen sobre el espionaje ilegal del Gobierno de Rajoy a Bárcenas04 mar 2026 . Actualizado a las 20:59 h.
Ya es oficial e irrevocable. José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama se sentarán en abril en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo. Será el próximo 7 de abril, martes, a