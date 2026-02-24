Abascal rechaza el decálogo del PP para pactar con Vox: «Nos tratan como salvajes a los que hay que domar»

El líder de Vox, Santiago Abascal Alejandro Martínez Vélez | EUROPA PRESS

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha calificado este martes de «incorrecto» el decálogo adoptado por el PP para pactar con su formación, alegando que parece los populares negocian «con salvajes a los que tienen que intentar domar». «La música me suena mal, es empezar con mal pie», ha lamentado.

En una entrevista concedida a Espejo Público de Antena 3, recogida por Europa Press, Abascal ha precisado que no le han agradado las menciones al respeto de la unidad nacional, al marco constitucional, al Estado de derecho, a la legalidad vigente, a las principales instituciones de la nación, a la separación de poderes, a la Jefatura del Estado y al acatamiento del reparto competencial autonómico.

El decálogo del PP para negociar con Vox exige a los de Abascal aprobar los presupuestos de toda la legislatura María Eugenia Alonso

Abascal cree que esos postulados son «obvios» y ha afirmado que entendería que el PP lo recalcara si fuera a alcanzar acuerdos con Junts o el PP. «Pero para pactar con Vox no lo entiendo», ha subrayado. En esta línea, ha deslizado que el documento está más orientado a fijar unas líneas de negociación dentro de las propias filas populares. «Es para entenderse entre ellos», ha indicado.

Y en Telecinco, el secretario general del PP, Miguel Tellado, dijo de que las conversaciones con Vox para formar gobierno en Extremadura y Aragón las van a liderar los presidentes autonómicos María Guardiola y Jorge Azcón, respectivamente. Tellado reconoció que en esas negociaciones estará presente la dirección nacional «para darle una coherencia» pero que serán lideradas por los dos presidentes en funciones, que ganaron sus respectivas elecciones el 21 de diciembre de 2025 y el pasado 8 de febrero, respectivamente.